Premier Tusk: prezydent zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE

Premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu o informacjach, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Dodał, że podczas popołudniowego spotkania w Pałacu Prezydenckim zapyta wprost prezydenta, czy to prawda.

Premier powiedział, że mimo wielokrotnych próśb rząd nie otrzymał żadnych informacji o tym, jak miałby wyglądać wkład NBP w finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej obrony. Chodzi o inicjatywę prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. polskiego „SAFE 0 proc.", który miałby stanowić alternatywę dla unijnego programu. Będzie to tematem wtorkowej rozmowy w Pałacu Prezydenckim.

Szef rządu wyraził nadzieję, że podczas tego spotkania on i członkowie jego gabinetu – wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański – poznają jakieś konkrety dotyczące inicjatywy prezydenta.

– Jak dotąd wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z podejrzanymi operacjami. Będę chciał otrzymać pełną jasność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie – powiedział Tusk.

Dodał, że do rządu dotarły informacje, że prezydent zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą program SAFE.

– Spytam wprost, czy tak jest – powiedział premier.

Premier Donald Tusk dodał, że jeżeli prezydent zawetuje ustawę wdrażającą unijny program SAFE, to rząd na pewno przygotuje plan B.

– Nie jestem w stanie zrozumieć, jak w sytuacji globalnych konfliktów można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE i tych miliardów dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego– dodał Tusk.

Premier powiedział, że tuż po posiedzeniu rządu wraz z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem spotka się z przedstawicielami wojska, tak aby w sytuacji, w której rzeczywiście miałoby dojść do weta prezydenta wobec ustawy wdrażającej program SAFE, przygotować plan B.

Na godz. 15 planowane jest spotkanie premiera z prezydentem w sprawie przedstawionej przez prezydenta i prezesa NBP Adama Glapińskiego propozycji programu „polski SAFE 0 proc.”. W spotkaniu mają wziąć też udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef banku centralnego.

