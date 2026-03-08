Sikorski: projekty do sfinansowania z SAFE są wykreowane przez WP i MON

Szef MSZ Radosław Sikorski w niedzielę przestrzegał przed działaniami lobbingowymi, pokazującymi SAFE jako wyzbycie się niezależności i decyzyjności przez Polskę w kwestiach obronności. Zaznaczył, że wszystkie projekty, które mają być sfinansowane z SAFE, zostały wykreowane przez Wojsko Polskie i MON.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w trakcie niedzielnej konferencji prasowej w Warszawie wskazał na międzynarodowe zabiegi lobbystyczne, mające na celu sprzeciw wobec przyjęcia programu SAFE. W swojej wypowiedzi krytykował działania instytutu Ordo Iuris, który jego zdaniem w Polsce i w USA podejmuje kroki mające na celu zniechęcanie do programu.

Minister Spraw Zagranicznych odniósł się do wypowiedzi prezesa zarządu Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego, w której adwokat sugerował - jak cytował Sikorski - że przyjęcie programu SAFE wiąże się z oddaniem decydującego głosu w kreowaniu polskiej strategii obronnej urzędnikom Unii Europejskiej, a polski budżet zbrojeniowy przestanie być polskim instrumentem rozwoju i dyplomacji, i zostanie oddany w ręce niemieckich wpływów Brukseli.

- To są, proszę państwa, wszystko kłamstwa. To jest po prostu nieprawda. Nie ma żadnego oddania polskiego budżetu obronnego. Te projekty, które mają być sfinansowane z pożyczki SAFE zostały wszystkie co do jednego wykreowane przez Wojsko Polskie i w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej - powiedział Sikorski.

Obecny na konferencji wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zwracał natomiast uwagę, że uwolnienie środków budżetowych w ramach mechanizmu SAFE pozwala, jeśli taka będzie wola Wojska Polskiego, na zakup na rynku amerykańskim dodatkowego uzbrojenia na rzecz Polski.

- Przewidujemy, że do roku 2035 na rynku amerykańskim wydamy około 130 mld zł na zakup uzbrojenia. Chciałbym, żeby też nasi sojusznicy i wszyscy ci, którzy analizują dzisiaj mechanizm SAFE, o tym pamiętali. Mamy źródło finansowania w postaci budżetu państwa, mamy dodatkowy mechanizm finansowy w postaci funduszu wsparcia sił zbrojnych i mamy mechanizm SAFE - powiedział wiceszef MON.

