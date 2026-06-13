Premier: w poniedziałek przekażemy informacje na temat systemu Zintegrowanej Sieci Kolejowej

W poniedziałek podczas konferencji dotyczącej inwestycji Port Polska będziemy informowali o systemie Zintegrowanej Sieci Kolejowej – zapowiedział w sobotę premier Donald Tusk. Jak dodał, w szczegółach zostaną też zaprezentowane inwestycje, które towarzyszą temu przedsięwzięciu.

Szef rządu podczas konferencji związanej z pierwszym po 33 latach przejazdem pociągu z Ostrołęki do Łomży był pytany m.in. o Centralny Port Komunikacyjny i związany z nim plan sieci kolejowych.

Premier poinformował, że w poniedziałek będzie uczestniczył w konferencji Port Polska na temat Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK).

– Będziemy tam informowali o systemie Zintegrowanej Sieci Kolejowej, a więc ten słynny „Y”, który połączy Warszawę, Wrocław, Poznań i Port Polska. (...) Będziemy prezentować w szczegółach także inwestycje, które towarzyszą temu wielkiemu historycznemu przedsięwzięciu – powiedział Tusk.

Przypomniał, że pod Łodzią rozpoczyna się właśnie budowa drugiego tunelu, który będzie służył kolejom dużych prędkości. Premier zapewnił, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu tych inwestycji nie zostaną bez pomocy.

– Staraliśmy się bardzo, żeby minimalizować straty, które są zawsze nieuniknione, jeśli mówimy o wielkich inwestycjach. Mówię o stratach też emocjonalnych, tam gdzie musiało dojść do przejęcia gruntów, terenów pod te inwestycje. Staraliśmy się robić to w taki sposób, żeby minimalizować negatywne emocje i poczucie jakiejkolwiek krzywdy. Osobiście tego dopilnuję, wszędzie tam, gdzie pojawią się jeszcze sygnały, że ktoś czuje się poszkodowany, żeby nikogo samego w tym nie zostawić – zapewnił Tusk.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) to dokument przewidujący przygotowanie długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Pracują nad nim eksperci m.in. CPK i PKP PLK.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska, realizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP