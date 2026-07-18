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18.07.2026 14:55

Premier Węgier: poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat

Premier Węgier Peter Magyar oświadczył w sobotę, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat w ramach prowadzonej przez rząd reformy konstytucyjnej. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju.

Péter Magyar
Premier Węgier Peter Magyar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Fot. EPA/Robert Hegedus

Węgierski premier ogłosił tę propozycję we wpisie na Facebooku, gdzie wyraził przekonanie, że „zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje”.

„Ze swojej strony, w trakcie prac nad kształtem konstytucji, poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat” – napisał premier.

Magyar powiązał tę propozycję z szerszą reformą konstytucyjną, zainicjowaną przez jego rząd po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Premier zapowiedział, że referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. - Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze – powiedział w czerwcu.

W sobotnim wpisie premier zauważył również, że od czasu zmiany rządu zainteresowanie polityką wśród obywateli Węgier znacząco wzrosło. „Jestem dumny z tego, że nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się życiem publicznym” – napisał, dodając, że polityka znów stała się „atrakcyjna”, a młodzi ludzie coraz częściej czują, że mają wpływ na kształtowanie przyszłości Węgier.

Źródło: PAP

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