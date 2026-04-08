Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 13:39

Premier: Zondacrypto była głównym sponsorem polskiego CPAC. Były też wpłaty na rzecz dwóch fundacji

Premier Donald Tusk przekazał w środę, że na przełomie października i listopada 2025 r. prezes zarządu Zondacrypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: „Instytut Polski Suwerennej” oraz „Dobry Rząd”. Dodał, że Zondacrypto była też głównym sponsorem polskiej imprezy CPAC.

Premier przed posiedzeniem rządu wyraził opinię, że należy odrzucić weto prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut, a także „odrzucić wyjątkowo ponure okoliczności, które towarzyszą tej sprawie".

Jak przekonywał, ustawa o rynku kryptoaktywów nie jest nadregulacją, tylko ma „chronić ludzi przed zdarzeniami, które mogą dramatycznie zaważyć na ich portfelach”.

Mam informacje, które rodzą bardzo dramatyczne pytania, dlaczego PiS, Konfederacja i prezydent blokują te rozwiązania. (…) I być może ta informacja zmusi ich do refleksji – powiedział szef rządu.

Jak oświadczył, zwrócił się już do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o możliwie szybkie przystąpienia do głosowania ws. odrzucenia prezydenckiego weta. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia.

Tusk: Kral wpłacił m.in. 450 tys. zł fundacji Instytut Polski Suwerennej

Tusk podkreślił, że „tych kilka zdań wyjaśni wszystkim w Polsce, co takiego dzieje się na styku polityków PiS, Konfederacji, środowiska prezydenckiego oraz lobbystów i firm, którym zależy, żeby ten rynek nie był w żaden sposób zabezpieczony”.

Jak zaznaczył, z informacji przekazanych mu przez ABW wynika, że na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem w Sejmie nad wetem prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, prezes zarządu Zondacrypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. Według premiera było to m.in. 450 tys. zł wpłaconych fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Szef rządu dodał, że część z tych pieniędzy przeznaczono na prawników i obrońców Dariusza Mateckiego oraz księdza Michała Olszewskiego.

Tusk dodał, że inna spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera (Konfederacja) „Dobry Rząd” w wysokości 70 tys. euro.

Zondacrypto była też głównym sponsorem imprezy CPAC, imprezy prawicowych działaczy w trakcie kampanii prezydenckiej – powiedział premier. Przypomniał, że najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydent Andrzej Duda oraz kandydujący wówczas na to stanowisko Karol Nawrocki.

Premier zaapelował do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli „w tym procederze", aby zastanowili się nad tym, „czy to jest jeszcze do zatrzymania”.

– Ta akcja blokowania państwa polskiego, akcja, która ma na celu reprezentowanie interesów kilku wybranych firm i ludzi przeciwko interesom państwa polskiego i tysięcy obywateli – mówił Tusk.

Pytał też, czemu nadal nie ma prezydenckiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut, który – według niego – został zapowiedziany.

Źródło: PAP. Planujemy rozbudowę tematu

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
