Prezes BGK: „Chrobry” ma zainwestować miliardy w firmy związane z obronnością i odpornością państwa

Bank Gospodarstwa Krajowego powoła spółkę celową „Chrobry”, która wesprze kapitałowo polskie firmy zwiększające zdolności obronne i odporność państwa – poinformował PAP prezes BGK Mirosław Czekaj. Dodał, że m.in. na rozwijanie technologii i skalowanie produkcji tych firm przewidziano 7 mld zł.

Powstanie spółki celowej SPV (Special Purpose Vehicle) przewiduje ustawa o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Spółka będzie finansowana z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Do FBiO ma trafić w sumie blisko 23 mld zł z KPO.

„Chrobry" będzie inwestował także w spółki prywatne

– Spółka będzie powołana przy BGK, ale zgodnie z ustawą nie będzie wchodziła w skład grupy kapitałowej BGK. Jesteśmy w końcowej fazie ustaleń z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie umowy z bankiem dotyczącej prowadzenia tych zadań. Niebawem będzie ona podpisana, pieniądze zostaną przelane i zostanie zarejestrowana spółka celowa o nazwie „Chrobry” – powiedział Czekaj.

Prezes BGK zauważył, że całość pieniędzy zostanie przekazana do spółki, przy czym ok. 70 proc. będzie wykorzystane do finansowania pożyczek.

– Część pożyczkowa będzie udzielana bezpośrednio przez BGK – dodał.

Szef polskiego banku rozwoju przekazał, że w dużej mierze będą to długoterminowe i bardzo nisko oprocentowane pożyczki.

– Znaczna część pieniędzy może zostać przeznaczona na wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy będą mogły przeznaczyć te pieniądze na budowę obiektów ochronnych czy np. mostów podwójnego przeznaczenia, m.in. o odpowiedniej nośności, które w razie potrzeby będą mogły posłużyć do przewiezienia ciężkiego sprzętu wojskowego – zauważył Czekaj.

Zadaniem spółki ma być realizowanie inwestycji kapitałowych. Specjalnie powołany komitet inwestycyjny zajmie się oceną projektów złożonych przez przedsiębiorców.

– „Chrobry” będzie się angażował kapitałowo w przedsięwzięcia, które zostaną uznane za perspektywiczne, obejmując udziały w spółkach, również prywatnych. Na ten cel przeznaczonych ma być blisko 7 mld zł. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskają kapitał np. na rozwijanie technologii czy skalowanie produkcji. Będzie to zupełnie nowy mechanizm wsparcia polskich producentów – zaznaczył Czekaj.

Prezes BGK zauważył, że nadzór nad spółką sprawować będzie BGK.

– Budujemy ekosystem wsparcia przedsiębiorców działających w sektorze zbrojeniowym i nie tylko. Wiemy, że w Polsce są firmy, które opracowały własne, bardzo ciekawe rozwiązania, i zagraniczne koncerny z ochotą by je przejęły. Nam zależy, żeby te firmy miały większy kapitał, ale by nadal był to kapitał polski – podkreślił.

Czekaj zwrócił również uwagę, że eksperci BGK mogą wesprzeć dokapitalizowane spółki specjalistyczną wiedzą.

– Myślę, że zaangażowanie „Chrobrego” będzie mobilizowało również prywatne fundusze kapitałowe, tak jak to jest w przypadku naszej spółki zależnej Vinci, która inwestuje w przedsięwzięcia na rynku zaawansowanych technologii i innowacyjnych projektów naukowo-badawczych. Szyld BGK od razu zwiększa zainteresowanie inwestorów – podkreślił.

23 mld zł z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Jak wynika z informacji przekazanych przez BGK, ostateczny podział blisko 23 mld zł z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności będzie uzależniony od zainteresowania podmiotów w ramach naborów pożyczkowych oraz otwartości na dopuszczenie inwestora do struktury właścicielskiej.

Finansowanie kapitałowe będzie zapewnione zarówno na potrzeby startupów, jak również firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Chodzi o te, które do dalszego rozwoju potrzebują dodatkowego finansowania – zaznaczono w informacji BGK.

Prezes Czekaj zwrócił uwagę, że finansowanie sektora obronnego wpisuje się w historię BGK, ponieważ bank odgrywał kluczową rolę w finansowaniu budowy przemysłu zbrojeniowego w przedwojennej Polsce.

– 20 lat temu BGK ponownie podjął się finansowania sektora zbrojeniowego. Dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego Polsce udało się wdrożyć licencję fińskiej firmy Patria na produkcję transportera opancerzonego, który dziś jest doskonale znany pod nazwą Rosomak. Zajmowaliśmy się również finansowaniem poprzednika Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Bumaru – powiedział.

Prezes BGK zwrócił też uwagę, że od kilku lat bank obsługuje Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, dysponujący kwotą 70–80 mld zł rocznie.

– Pieniądze te pozwalają Polsce podnieść wydatki na obronność. Fundusz będzie się nadal rozwijał, bo takie są potrzeby państwa. Rada Ministrów zdecydowała, że zostaną do niego włączone pieniądze pochodzące z unijnego programu wsparcia zbrojeń SAFE – powiedział Czekaj.

Źródło: PAP