Prezes CPK: w najbliższych tygodniach pozwolenie na budowę lotniska

Pozwolenie na budowę lotniska Port Polska powinno zostać wydane w ciągu najbliższych tygodni - przekazał w środę prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki.

Podkreślił, że spółka ma już pozwolenia na prace przygotowawcze, co umożliwia rozpoczęcie pierwszych robót na terenie inwestycji.

- W najbliższych tygodniach spodziewamy się pozwolenia na budowę. Pozwolenia na prace przygotowawcze już mamy, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć inwestycję. (...) Pierwszy etap inwestycji za chwilę się rozpocznie - powiedział Czernicki podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury.

Prezes CPK zapewnił jednocześnie, że planowana data otwarcia nowego portu - czyli 2032 rok - jest „podtrzymana”.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wniosek o pozwolenie na budowę lotniska złożyła w grudniu ub.r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie spółka zawnioskowała też o zgodę na budowę m.in. dworca kolejowego i autobusowego wraz z fundamentami.

W ubiegłym tygodniu CPK poinformowała, że Minister Finansów i Gospodarki rozpatrzył wszystkie odwołania od decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie, co oznacza, że decyzja ta jest ostateczna. Decyzja lokalizacyjna dla lotniska Port Polska została wydana przez wojewodę mazowieckiego 8 stycznia 2025 r. Obszar objęty decyzją dla lotniska i części węzła kolejowego to 2 tys. 585 ha.

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP