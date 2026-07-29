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NEWSROOM XYZ
29.07.2026 10:32

Prezes mBanku: od zysku osiągniętego w 2026 r. wznowimy wypłacanie dywidend

Podtrzymujemy, że od zysku osiągniętego w 2026 r. wznowimy wypłacanie dywidendy – powiedział w środę prezes mBanku Cezary Kocik. W I półroczu zysk netto banku przekroczył 2 mld zł.

Logo mBanku
Celem banku jest stopniowe dojście do 75 proc. zysku przeznaczanego na dywidendę.
Fot. PAP/Albert Zawada

– 2026 r. będzie pierwszym rokiem, za który wypłacimy dywidendę. Podtrzymujemy, że będzie dywidenda i że będzie to 30 proc. Chcemy dochodzić do poziomu dywidendy w sposób systematyczny – powiedział prezes mBanku Cezary Kocik podczas konferencji.

W nocy mBank opublikował wyniki za II kwartał. Odnotował w tym okresie ponad 1 mld zł zysku netto. Oznacza to, że w I półroczu wypracował już ponad 2 mld zł zysku.

Wcześniej bank informował, że zamierza regularnie wypłacać dywidendę, zaczynając od zysku netto za 2026 r. Celem jest stopniowe dojście do 75 proc. zysku przeznaczanego na dywidendę.

Źródło: PAP, XYZ

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