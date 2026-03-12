Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 10:59

Prezes PKO BP: rozmowy na temat potencjalnego wejścia BLIK na giełdę będą kontynuowane

Rozmowy na temat potencjalnego debiutu giełdowego spółki odpowiedzialnej za standard płatności BLIK trwają i będą kontynuowane – powiedział na konferencji wynikowej prezes PKO BP Szymon Midera.

– Dyskusja na temat potencjalnego IPO BLIK rozpoczęła się na ostatniej radzie nadzorczej i będzie kontynuowana – powiedział na konferencji Midera.

– Musimy znaleźć konsensus dotyczący takiej potencjalnej transakcji, jej celu i potwierdzić sobie to w gronie wszystkich akcjonariuszy BLIK – dodał.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP, na pytanie o debiut giełdowy spółki w rozmowie z XYZ w połowie lutego 2026 r. wskazał, że „nie można tego wykluczyć".

– Wszystko będzie zależało od akcjonariuszy. W mojej opinii poza wątkiem kapitałowym takie IPO mogłoby przynieść większą rozpoznawalność marki, również w oczach inwestorów zagranicznych – powiedział Mazurkiewicz.

Prezes PSP dodał w rozmowie, że spółka potrzebuje dokapitalizowania, by móc zrealizować plany ekspansji zagranicznej. Wskazał też, że rozważa budowę struktury holdingowej dla działalności międzynarodowej, w której polskie banki uczestniczyłyby pośrednio jako akcjonariusze PSP.

O tym, że udziałowcy BLIK rozważają IPO spółki odpowiedzialnej za system, informował w lutym także Bloomberg.

Źródło: PAP/XYZ

Blik Logo Illustrations
Rozmowy na temat potencjalnego debiutu giełdowego BLIK trozpoczęły się i będą kontynuowane – powiedział na konferencji wynikowej prezes PKO BP Szymon Midera. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
