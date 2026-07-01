Prezes Polimexu Mostostal odwołany
Rada nadzorcza odwołała Jakuba Stypułę z funkcji prezesa zarządu Polimexu Mostostal. Decyzja ma skutek natychmiastowy.
W dniu 1 lipca rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu Jakuba Stypuły – wynika z komunikatu Polimexu Mostostal. Decyzja wchodzi w życie tego samego dnia.
W uchwale nie znalazło się uzasadnienie dla odwołania prezesa.
Jakub Stypuła został prezesem Polimexu Mostostal w lipcu 2024 r. Wcześniej przez dwa lata pełnił funkcję menedżera w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W przeszłości pracował też w TWS Install, RS Energy, PORR, Energop, Poilskich Sieciach Elektroenergetycznych czy w Gaz-Systemie.
W udzielonym XYZ wywiadzie na początku roku tłumaczył, że tak dużą spółką jak Polimex Mostostal „steruje się jak tankowcem".