Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 14:03

Prezes Polimexu Mostostal odwołany

Rada nadzorcza odwołała Jakuba Stypułę z funkcji prezesa zarządu Polimexu Mostostal. Decyzja ma skutek natychmiastowy.

W dniu 1 lipca rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu Jakuba Stypuły – wynika z komunikatu Polimexu Mostostal. Decyzja wchodzi w życie tego samego dnia.

W uchwale nie znalazło się uzasadnienie dla odwołania prezesa.

Jakub Stypuła został prezesem Polimexu Mostostal w lipcu 2024 r. Wcześniej przez dwa lata pełnił funkcję menedżera w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W przeszłości pracował też w TWS Install, RS Energy, PORR, Energop, Poilskich Sieciach Elektroenergetycznych czy w Gaz-Systemie.

W udzielonym XYZ wywiadzie na początku roku tłumaczył, że tak dużą spółką jak Polimex Mostostal „steruje się jak tankowcem".

Budimex, Polimex i Sinevia powalczą o kontrakty przy odbudowie Ukrainy
Jakub Stypuła prezes Polimex Mostostal
Jakub Stypuła został odwołany z funkcji prezesa Polimexu Mostostal. Fot. Maciej Stanik/XYZ
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Kadrowe trzęsienie ziemi tuż przed reformą PIP. Stanecki straci stanowisko?
Na tydzień przed wejściem w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy dot. umów cywilnoprawnych marszałek Sejmu wnioskuje o zmiany na najwyższym szczeblu. Tymczasem zaskoczeni obrotem spraw…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielka integracja z komisami. PKO Leasing stawia krok, który przybliży go do Otomoto (WYWIAD)
Integracja z systemami sprzedawców i darmowe raporty historii pojazdu – to kolejna broń PKO Leasing w walce o rynek aut używanych. Prezes spółki Tomasz Bogus opowiada o planach rozwoju platformy…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Dyrektor NASK: mamy ludzi, którzy w reagowaniu na incydenty należą do najlepszych na świecie (WYWIAD)
Dyrektor NASK Radosław Nielek tłumaczy, że z poziomem cyberbezpieczeństwa Polski jest „różnie". I nie chodzi tylko o tzw. kompetencje cyfrowe zwykłych obywateli, ale o to, jak do kwestii…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Urządzenie AI Polaka podbija USA. Startup pozyskał 11 mln dolarów od znanych inwestorów
Pocket to niewielkie urządzenie AI stworzone przez Gabriela Dymowskiego i Akshaya Narisettiego. Startup z San Francisco pozyskał właśnie 11 mln dolarów od znanych inwestorów, w tym Accela i Y…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Nie Ty, nie wyszukiwarka, tylko agent AI. Nowa era zakupów online
W 1982 roku film „Tron” był jednym z pierwszych kinowych obrazów, w którym widzowie zobaczyli świat programów komputerowych przedstawionych jako świadome i samodzielnie byty. Cztery dekady później na…
01.07.2026