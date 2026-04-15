Prezydent Finlandii: można rozważyć większą UE. Z Kanadą

Kanada jest tak blisko Unii Europejskiej, że można rozważać członkostwo Kanady w UE – oświadczył w środę przebywający z wizytą w Kanadzie prezydent Finlandii Alexander Stubb.

„Myślę, że Finowie i Kanadyjczycy są dość podobni. Jesteśmy spokojni i opanowani, z wyjątkiem lodowiska hokejowego (…) Myślę, że Kanada jeśli chodzi o podejście, podstawowe wartości, jest tak blisko Unii Europejskiej, że najmniejsza rzecz, którą możemy zrobić, to stworzyć naprawdę bliskie partnerstwo. Mogę sobie wyobrazić znacznie większą UE, a czy Kanada byłaby jej częścią, czy też nie – jest decyzją Kanady” – powiedział Stubb w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC.

Together with Prime Minister @MarkJCarney, we participated in a practice with the @PWHL_Ottawa Charge. Great to see Finnish representation on the team: defender Ronja Savolainen, goaltender Sanni Ahola and assistant coach Juuso Toivola.

Premier Kanady Mark Carney i prezydent Finlandii opublikowali po wtorkowych rozmowach wspólny komunikat, w którym podkreślili, że oba kraje są „zaufanymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi” i zamierzają budować „następny etap” relacji między krajami, skoncentrowany na współpracy w Arktyce, na morzu, w obronności, bezpieczeństwie, odporności i zaawansowanych technologiach.

Canada and Finland are strong partners, and we are deepening our cooperation to protect our Arctic, defend our sovereignty, and build stronger economies for all in both of our nations.

W wywiadzie dla CBC Stubb podkreślał, że partnerstwo jest możliwe dzięki regularnej komunikacji i dodał, że bycie liderem „małego kraju” oznacza, że „informacja daje siłę”.

O zacieśnianiu współpracy Kanady z UE zaczęto mówić więcej po wygranych przez Donalda Trumpa w ub.r. wyborach prezydenckich i serii komentarzy Trumpa na temat Kanady jako „51. stanu” i jego wypowiedzi o aneksji Kanady. W styczniu ub.r. „Economist” opublikował analizę zatytułowaną „Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej”, wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu ub.r. podczas pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest „najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów”. W czerwcu ub.r. Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Źródło: PAP