Prezydent Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek, że złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jest nowe pytanie

- Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe pytanie, proste pytanie: „czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?” - poinformował Karol Nawrocki. Fot. PAP/Paweł Supernak

Brzmi ono: „Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?”.

Nawrocki w czwartek spotkał się z mieszkańcami Dębicy.

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- Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu - powiedział Nawrocki.

‼️Wniosek Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Senatu ws. referendum ogólnokrajowego dotyczącego polityki klimatycznej Unii Europejskiej został właśnie złożony. Czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? https://t.co/i68a0ps0yV https://t.co/MEuJEdX6UV — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 23, 2026

Dodał, że „przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie”. - Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe pytanie, proste pytanie: „czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?” - poinformował.

– Niestety, tak jak w Sejmie nie podejmuje się dyskusji o ustawach, inicjatywach ustawodawczych prezydenckich, tak Senat boi się referendum. Wówczas przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie, było złe pytanie. Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie – powiedział Nawrocki.

Prezydent odniósł się do kwestii cen energii elektrycznej, wskazując na obciążenia wynikające z europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) oraz założeń Zielonego Ładu. Według przedstawionych przez niego danych polscy przedsiębiorcy płacą 252 euro za megawatogodzinę prądu, podczas gdy stawka w Niemczech wynosi 237 euro, we Francji 166 euro, a w Hiszpanii 158 euro.

Głowa państwa skrytykowała ponadto podjęte przez Ministerstwo Energii prace nad rozporządzeniem, które zdaniem prezydenta ma ukryć na rachunkach wysokość opłat wynikających z polityki klimatycznej.

– Co zaproponowało ministerstwo? Że nadal będziemy płacić zielone podatki ETS, tylko z rachunków zniknie to, ile płacicie za Zielony Ład. Tu jest Polska i Polacy, my się nie damy oszukiwać. Nie róbcie takich rzeczy, nie każcie ludziom płacić kosztów polityki Zielonego Ładu, zabierając im jeszcze z oczu to, za co płacą – zaznaczył.

Źródło: PAP