Prezydent podpisał ustawy mające obniżyć ceny paliw

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy mające obniżyć ceny paliw. Ustawy zostały przyjęte w piątek przez parlament.

„Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" – napisał na portalu X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw.



— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) March 27, 2026

Ustawy, które mają pozwolić na obniżkę cen paliw, wejdą w życie w dzień następujący do dniu ich ogłoszenia.

Ceny benzyny i oleju napędowego mają być niższe

Premier Donald Tusk ogłosił w czwartek 26 marca, że w związku ze wzrostem cen paliw w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie rząd chce obniżyć VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz akcyzę na olej napędowy i benzynę do najniższego możliwego poziomu, a także wprowadzić mechanizm ceny maksymalnej paliwa.

Projekty dwóch ustaw regulujących te kwestiach w czwartek wieczorem na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął rząd. Po tym, jak Sejm uchwalił w piątek ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy i ustawę umożliwiającą obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia, oba akty bez poprawek przyjął Senat.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy.

Zgodnie z ustawą maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Jeśli chodzi o akcyzę na paliwa, ustawa zakłada, że minister finansów będzie mógł obniżyć jej stawkę w drodze rozporządzenia w okresie do 30 czerwca 2026 r. Obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Koszt proponowanego przez rząd obniżenia podatku VAT na paliwo dla budżetu to miesięcznie około 900 mln zł. W przypadku akcyzy koszt to ok. 700 mln zł.