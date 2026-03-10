Prezydent USA Donald Trump: rozmowa z Władimirem Putinem była bardzo dobra

Amerykański prezydent określił poniedziałkową rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jako "bardzo dobrą". Rozmawiali przez telefon o wojnie na Ukrainie, ale też o Iranie.

– Odbyłem z nim bardzo dobrą rozmowę [...] Rozmawialiśmy o Ukrainie, która jest po prostu niekończącą się walką [...] Jest ogromna nienawiść między prezydentem Putinem a prezydentem Zełenskim, nie mogą się porozumieć. Ale to była pozytywna rozmowa w tej sprawie – oświadczył prezydent USA Donald Trump podczas konferencji prasowej w Miami.

Dodał, że rosyjski prezydent „chce pomóc" w zakończeniu wojny z Iranem.

– Powiedziałem: moglibyście być bardziej pomocni, gdybyście zakończyli wojnę między Ukrainą a Rosją. To by było bardziej pomocne. Ale odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę i on chce być bardzo konstruktywny – relacjonował Donald Trump.

Zapewnił też, że Władimir Putin „był pod dużym wrażeniem tego, co zobaczył” z działań amerykańskiej armii w Iranie, bo „nikt nigdy czegoś takiego nie widział”.

Kreml: merytoryczna, pożyteczna rozmowa

Według Kremla telefoniczna rozmowa odbyła się z inicjatywy Donalda Trumpa. Doradca Putina Jurij Uszakow stwierdził, że była to „bardzo merytoryczna” i „pożyteczna wymiana poglądów”.

Według niego Władimir Putin pozytywnie ocenia amerykańskie mediacje pomiędzy Moskwą a Kijowem. Stwierdził jednak, że opowiadając się za natychmiastowym zawieszeniem broni, amerykański prezydent zmienił stanowisko, które zaprezentował rosyjskiemu przywódcy podczas spotkania na Alasce w 2025 r.

Dodał też, że Władimir Putin przedstawił Donaldowi Trumpowi kilka rozwiązań, które miałyby przyspieszyć zakończenie wojny z Iranem, m.in. przez kontakty z przywódcami państw regionu i z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

Ani Kreml, ani Biały Dom nie poruszyły jednak wątku domniemanego wsparcia wywiadowczego Rosji dla Iranu. Rosyjskie służby miały pomóc Teheranowi w uderzeniach na amerykańskie bazy. W odpowiedzi na doniesienia Donald Trump stwierdził, że pomoc Rosji, nawet jeśli jej udzielała, nie była istotnym wsparciem dla Iranu.

