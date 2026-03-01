Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
01.03.2026 17:32

Prezydent USA Donald Trump: w atakach zginęło już 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu

Donald Trump powiedział, że w wyniku ataku na Iran zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu – donosi Fox News. Wśród zabitych jest Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu od 1989 roku.

W niedzielę rano Teheran potwierdził śmierć Alego Chameneiego. Tymczasowo obowiązki najwyższego przywódcy państwa przejęła Rada Przywódcza. Liczące 88 członków Zgromadzenie Ekspertów przygotowuje się do wskazania następcy. 

Z kolei w wywiadzie dla CNBC amerykański prezydent zapewnił, że operacja „Epicka Furia„ przebiega „bardzo dobrze” i „szybciej niż planowano”.

Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew (w Izraelu) rozpoczęła się w sobotę. Celem operacji są instalacje wojskowe, ale także ośrodki władzy w Iranie.

W odwecie za amerykański atak Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie.

Fot. Andrew Harnik/Getty Images
