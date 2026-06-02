Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 14:18

Prezydent wręczył akt mianowania nowemu Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych

Prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi dywizji pilotowi Ireneuszowi Nowakowi. Decyzją szefa MON nowy dowódca wciąż będzie mógł latać na F-16.

Nominację generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka prezydent podpisał w poniedziałek. We wtorek wręczył nowemu Dowódcy Operacyjnemu RSZ akt mianowania podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Jeszcze tego samego dnia oficer obejmie obowiązki.

Prezydent powiedział, że nowego dowódcę cechują odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dodał, że Ireneusz Nowak „jest pilotem z krwi i kości”.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że pilot na stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, gdy trzeba bronić przestrzeni powietrznej przed wrogimi samolotami, rakietami i dronami.

Podjąłem również decyzję, że – chyba pierwszy raz w historii – będzie pan mógł kontynuować to, co jest pana miłością, czyli bycie za sterami polskich myśliwców – powiedział szef MON, zwracając się do nowego Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Oznacza to, że gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak nadal będzie mógł latać na F-16.

– Zawód pilota, do którego zostałem gruntownie przygotowany, będzie mi pomagał w tym, by mieć lepszą świadomość sytuacyjną, jaka jest jakość naszych środków i wyszkolenie ludzi, którzy na co dzień nas chronią. Piloci wnoszą swoją specyficzną, specjalistyczną wiedzę, ale też szersze spojrzenie na mechanizmy synergii i współpracy pomiędzy różnymi rodzajami sił zbrojnych – powiedział nowy Dowódca Operacyjny RSZ.

Ireneusz Nowak był dotąd zastępcą Dowódcy Generalnego RSZ. Jest pilotem klasy mistrzowskiej i ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ zastąpi generała broni Macieja Klisza, który ma objąć stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza za cztery lata Polak może zostać dowódcą tych sił.

Dowódca Operacyjny RSZ to – obok Dowódcy Generalnego RSZ i Szefa Sztabu Generalnego WP – jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Dowodzi m.in. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, a także operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą.

Obsadzenie stanowiska wymaga akceptacji zarówno ze strony MON i premiera, jak i prezydenta.

Źródło: PAP, XYZ

Pierwsze F-35 już w Polsce. „Będą okiem i uchem” armii
Prezydent wręcza akt mianowania generałowi dywizji pilotowi Ireneuszowi Nowakowi
Prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi dywizji pilotowi Ireneuszowi Nowakowi. Fot. Marcin Obara/ PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polski eksport na Ukrainę się podwoił. Zyskują także dostawcy produktów cywilnych
Od wybuchu wojny wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła ponad dwukrotnie – z 6,3 mld euro w 2021 r. do blisko 14 mld euro w ostatnich 12 miesiącach. Struktura tego eksportu jest wymowna:…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania
Jeszcze kilka lat temu francuski przedsiębiorca był symbolem odporności: przetrwał pandemię, kryzys energetyczny, inflację i kolejne fale regulacji z Brukseli i Paryża. Dziś ten obraz zaczyna pękać.…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026