Prezydent zaprosił premiera, szefa MON i prezesa NBP na rozmowy o SAFE 0 proc. Mają się spotkać we wtorek

Premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński otrzymali od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na spotkanie w najbliższy wtorek. Spotkanie ma dotyczyć propozycji polskiego SAFE 0 proc.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że wystosował zaproszenie w imieniu prezydenta. Spotkanie miałoby się odbyć we wtorek 10 marca o godz. 15.

Bogucki podkreślił, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu „tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu”. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiłem dziś Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z Panem Prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 r. o godz. 15:00 w… pic.twitter.com/mBeL1hCTCc — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) March 6, 2026

O zaproszeniu na spotkanie powiedział również szef MON. Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Gdowie, że o zaproszeniu na wtorek o godz. 15 dowiedział się w piątek po południu.

Premier deklaruje gotowość do współpracy w sprawie SAFE 0 proc.

W środę 4 marca prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zaproponowali, by zamiast pożyczek z unijnego programu SAFE, wykorzystać na wsparcie wojska pieniądze przekazane rządowi przez NBP. Nie przedstawili jednak szczegółów założeń programu. O możliwych scenariuszach rozwiązania pisaliśmy w NanoAnalizie XYZ.

W piątek premier Tusk wskazał, że jest gotowy do współpracy nad propozycją nie jako alternatywą dla unijnego programu, ale jako nad jego uzupełnieniem.

– Bardzo niecierpliwie, ale z taką serdeczną niecierpliwością czekam tutaj na szczegóły. Prezydent Karol Nawrocki czy prezes Adam Glapiński, jeśli mają cokolwiek konkretnego w kwestii tych dodatkowych pieniędzy z NBP na rzecz przemysłu zbrojeniowego, obrony, bezpieczeństwa Polski, to apeluję, żeby ani nie zwlekać, ani się nie wahać. To nie może być pojedynek polityczny ani alternatywa dla tego, co już się udało załatwić. Ale z tego może być bardzo dobra synergia, jeśli jest to poważne – powiedział premier na spotkaniu zespołu koordynującego działania w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

– Proszę dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zajmie nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy. Jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt. Deklaruję pełną gotowość do współpracy – powiedział w piątek rano Donald Tusk.

Źródło: PAP/XYZ