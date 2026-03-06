Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 15:00

Prezydent zaprosił premiera, szefa MON i prezesa NBP na rozmowy o SAFE 0 proc. Mają się spotkać we wtorek

Premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński otrzymali od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na spotkanie w najbliższy wtorek. Spotkanie ma dotyczyć propozycji polskiego SAFE 0 proc.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że wystosował zaproszenie w imieniu prezydenta. Spotkanie miałoby się odbyć we wtorek 10 marca o godz. 15.

Bogucki podkreślił, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu „tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu”. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.

O zaproszeniu na spotkanie powiedział również szef MON. Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Gdowie, że o zaproszeniu na wtorek o godz. 15 dowiedział się w piątek po południu.

Premier deklaruje gotowość do współpracy w sprawie SAFE 0 proc.

W środę 4 marca prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zaproponowali, by zamiast pożyczek z unijnego programu SAFE, wykorzystać na wsparcie wojska pieniądze przekazane rządowi przez NBP. Nie przedstawili jednak szczegółów założeń programu. O możliwych scenariuszach rozwiązania pisaliśmy w NanoAnalizie XYZ.

W piątek premier Tusk wskazał, że jest gotowy do współpracy nad propozycją nie jako alternatywą dla unijnego programu, ale jako nad jego uzupełnieniem.

– Bardzo niecierpliwie, ale z taką serdeczną niecierpliwością czekam tutaj na szczegóły. Prezydent Karol Nawrocki czy prezes Adam Glapiński, jeśli mają cokolwiek konkretnego w kwestii tych dodatkowych pieniędzy z NBP na rzecz przemysłu zbrojeniowego, obrony, bezpieczeństwa Polski, to apeluję, żeby ani nie zwlekać, ani się nie wahać. To nie może być pojedynek polityczny ani alternatywa dla tego, co już się udało załatwić. Ale z tego może być bardzo dobra synergia, jeśli jest to poważne – powiedział premier na spotkaniu zespołu koordynującego działania w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

– Proszę dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zajmie nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy. Jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt. Deklaruję pełną gotowość do współpracy – powiedział w piątek rano Donald Tusk.

Źródło: PAP/XYZ

Karol Nawrocki
Premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński otrzymali od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie na spotkanie w najbliższy wtorek. Spotkanie ma dotyczyć propozycji polskiego SAFE 0 proc. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dane satelitarne kontra zywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce Civil Security Hub Poland. Wykorzysta dane satelitarne i nowe technologie do zarządzania kryzysowego w kraju i Europie.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawicową opozycję łączy wiele, ale dzielą reakcje na atak na Iran
Walka na prawicy nabiera rozpędu. Jednym z pól konfliktów między PiS, Konfederacją a Koroną staje się polityka zagraniczna. Soczewką ogniskującą wyraźne podziały po prawej stronie okazała się wojna na Bliskim Wschodzie.
06.03.2026