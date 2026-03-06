Tusk: projekt ustawy o SAFE 0 proc. w poniedziałek będzie w Sejmie, jeśli dziś dostaniemy konkrety

Jeżeli rząd otrzyma od prezydenta Karola Nawrockiego lub prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) konkretne propozycje w sprawie SAFE 0 proc. jeszcze w piątek, to projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu w poniedziałek – zadeklarował premier Donald Tusk.

Premier odniósł się do kwestii na koniec spotkania zespołu koordynującego działania związane z wojną na Bliskim Wschodzie.

– Ponowię mój apel. Tak jak w tej kwestii (ewakuacji obywateli z terenów zagrożonych wojną – red.) integrujemy wszystkie możliwe działania ze względu na okoliczności i nie ma tutaj miejsca na spory kompetencyjne (...), to samo dotyczy pieniędzy na zbrojenia. Jeszcze raz zaapeluję, żeby naprawdę politykę odłożyć tutaj na bok – powiedział Donald Tusk.

– Bardzo niecierpliwie, ale z taką serdeczną niecierpliwością czekam tutaj na szczegóły. Prezydent Karol Nawrocki czy prezes Adam Glapiński, jeśli mają cokolwiek konkretnego w kwestii tych dodatkowych pieniędzy z NBP na rzecz przemysłu zbrojeniowego, obrony, bezpieczeństwa Polski, to apeluję, żeby ani nie zwlekać, ani się nie wahać. To nie może być pojedynek polityczny ani alternatywa dla tego, co już się udało załatwić. Ale z tego może być bardzo dobra synergia, jeśli jest to poważne – powiedział premier o propozycji prezydenta i szefa banku centralnego w sprawie SAFE 0 proc.

– Proszę dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zajmie nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy. Jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt. Deklaruję pełną gotowość do współpracy – zadeklarował premier Tusk.

W środę podczas wspólnej konferencji prasowej dość niespodziewanie prezydent wraz z prezesem NBP przedstawili alternatywę względem pożyczki z unijnego programu SAFE. Program ten opiera się na niskooprocentowanych pożyczkach na cele obronne udzielanych na preferencyjnych warunkach. Polska ma być jego głównym beneficjentem.

Nawrocki i Glapiński zaproponowali, by zamiast pożyczek z SAFE wykorzystać środki przekazane rządowi przez NBP. Nie przedstawili jednak szczegółów założeń programu. O możliwych scenariuszach rozwiązania pisaliśmy w NanoAnalizie XYZ.