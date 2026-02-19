Prezydent zawetował 2 projekty. W tym nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować projekty ustaw o nowelizacji Krajowej Rady Sądownictwa oraz o aktywnym rolniku. Podpisał z kolei ustawę wygaszającą rozwiązania specustawy ukraińskiej oraz ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którą wysłał jednak do Trybunału Konstytucyjnego.

- Jako prezydent RP mam obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli. Ustawa o KRS nie wypełnia tego celu, a wręcz mu przeczy. Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem „przywracania praworządności” w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - oświadczył prezydent w filmie opublikowanym na platformie X.

Zgodnie z zapisami noweli 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich sędziów w Polsce. Obecnie wybiera ich sejm. Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części tzw. neosędziów.

10 lutego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli prezydent nie podpisze ustawy w ciągu dwóch dni, to rozpocznie procedurę wyboru sędziów‑członków KRS na podstawie obecnego, jak stwierdził, niedobrego prawa. W środę 11 lutego mijał termin, kiedy na podstawie obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do KRS. Tego dnia ruszyła procedura.

Weto dla aktywnego rolnika

Prezydent zawetował także przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo.

„Konstytucja w artykule 23 mówi jasno - podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Tymczasem proponowane przepisy premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej »aktywności« poprzez skomplikowaną biurokrację” - uzasadnił swoją decyzję prezydent.

Projekt przewidywał, że za rolników aktywnych zawodowo zostałyby uznane osoby, które spełniałyby wskazane kryteria. To np. posiadanie zwierząt lub korzystanie z wybranych płatności czy wsparcia inwestycyjnego. Pozostali rolnicy musieliby udokumentować ponoszenie kosztów działalności rolniczej lub uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Podpisy pod wygaszeniem specustawy ukraińskiej i pod nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie

Karol Nawrocki podpisał z kolei ustawę wygaszającą rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Specustawa, obowiązująca od 2022 r., stworzyła osobny system prawny upraszczający zasady pobytu, pracy, świadczeń i edukacji dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zgodnie z podpisaną regulacją, najważniejsze narzędzia specustawy nie znikną, lecz zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wprowadza m.in. nowe obowiązki dla podmiotów kluczowych i ważnych. Wysłał ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej.

Uzasadniając swoją decyzję Karol Nawrocki powiedział, że podpisał nowelę, ponieważ „bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych”. Dodał jednak, że musiał zareagować na głos przedsiębiorców, którzy postrzegają zawarte w noweli obowiązki, „jako nadmiarowe i nieproporcjonalne”.

