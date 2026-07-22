Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.07.2026
NEWSROOM XYZ
22.07.2026 06:54

Prezydent Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy mianował generała Mychajła Drapatego, dowódcę wojsk lądowych. Zastąpi on Ołeksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za „silne pozycje Ukrainy na froncie”.

Ćwiczenia rekrutów do Służb Zbrojnych Ukrainy
Na zdjęciu ćwiczenia rekrutów do Służb Zbrojnych Ukrainy, 5 kwietnia 2026 r. Fot. Dmytro Smolienko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

– „Zdecydowałem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent poinformował, że uzgodnił z Drapatym zadania, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie oraz w perspektywie średnioterminowej. – „Operacje Sił Obrony Ukrainy trwają i muszą być prowadzone w sposób stabilny. Plan ukraińskich dalekosiężnych uderzeń oraz nasz program uderzeń średniego zasięgu będą realizowane w pełnym zakresie” – stwierdził.

Szef państwa podkreślił, że Syrski zapewnił Ukrainie sukcesy w obronie Kijowa, podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim oraz operacji kurskiej.

– „Przeszliśmy długą drogę, obrona Ukrainy trwa i każdy żołnierz zasługuje na godne traktowanie. Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie” – zaznaczył prezydent.

Zełenski powiadomił, że rozmawiał z Syrskim oraz szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrijem Hnatowem o dalszych formach służby oraz właściwym przekazaniu obowiązków.

– „Wszyscy mamy jedno pragnienie – zwycięstwo nad wrogiem oraz osiągnięcie takich warunków na froncie i wywarcie takiej presji na Rosję, które zmuszą ją do pokoju. Jutro sformalizujemy wszystkie decyzje. Ukraina musi wyjść z tej sytuacji silniejsza, a Rosji będzie trudniej” – oświadczył szef ukraińskiego państwa.

– „Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza absolutną odpowiedzialność. (...) Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i z szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa” – napisał Drapaty na Facebooku.

Prezydent zaproponował również byłemu ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa.

– „Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewniło jego dalszy rozwój” – wyjaśnił.

W Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się w ubiegłym tygodniu protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych, generałem Syrskim.

W poniedziałek weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy protestów, które rozpoczęły się w Kijowie po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego decyzji kadrowych.

Protestujący sprzeciwiali się odwołaniu ministra obrony Fedorowa i domagali się dymisji generała Syrskiego. W niedzielę oprócz tych postulatów pojawiło się żądanie mianowania dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajła Drapatego.

Czytaj także: Ukraińcy zaatakowali rosyjskie statki na Morzu Czarnym. Oto dlaczego to może być przełom

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców
Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych – informuje Anna Szumańska,…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lipiec w galeriach. Wybór kuratorski
Lato to dobry moment, by zamienić wielkie muzealne ekspozycje na kameralne galerie. Bez kolejek, bez pośpiechu i z większą szansą na prawdziwe spotkanie ze sztuką. W tym miesiącu wybrałam pięć…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Migranci zmieniają trasę do Europy. Frontex przerzuca funkcjonariuszy do Algierii
Zachodni szlak śródziemnomorski, prowadzący z Algierii do Hiszpanii, notuje wyraźny wzrost. Nie oznacza to jednak nowej fali migracyjnej, lecz zmianę jej geografii. Unia Europejska próbuje uderzyć w…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Branża tytoniowa odżyła. Producenci Marlboro i Lucky Strike’ów święcą triumfy
Akcje producentów Marlboro i Lucky Strike'ów należą do największych giełdowych zwycięzców ostatnich miesięcy. Sprzedaż papierosów spada, ale branżę napędzają podwyżki cen oraz dynamiczny rozwój…
22.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Team Poland i miliardy na wsparcie ekspansji polskich firm. Szanse mają też mali gracze
Team Poland ma pomóc polskim firmom skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych, łącząc finansowanie, ubezpieczenia i doradztwo oferowane przez instytucje z Grupy PFR. Rozpoczął się cykl…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gwarancje ubezpieczeniowe napędzają inwestycyjny szczyt. 43-krotny wzrost wypłat
Firmy budowlane stoją przed szansą na realizację kontraktów wartych miliardy złotych, ale walka o środki publiczne wymaga od nich zabezpieczeń finansowych. Po co blokować gotówkę, skoro można…
21.07.2026