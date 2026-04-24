24.04.2026

Procter & Gamble ze wzrostem powyżej oczekiwań. Koncern pokazał wyniki

Koncern Procter & Gamble w trzecim kwartale roku fiskalnego 2026 zanotował sprzedaż netto na poziomie 21,2 mld dolarów. To wzrost o 7 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost sprzedaży organicznej wyniósł 3 proc. rok do roku.

Zysk na akcję spółki w trzecim kwartale roku fiskalnego (czyli od stycznia do marca 2026 r.) wyniósł 1,59 dolara, o 3 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2025 r. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 6 proc. do 1,63 dolara.

Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że przychody P&G wyniosą 20,5 mld dolarów, a rozwodniony zysk na akcję – 1,59 dolara.

„Odnotowaliśmy solidne przyspieszenie przychodów, notując szeroki wzrost we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich regionach” – skomentował wyniki dyrektor generalny firmy Shailesh Jejurikar.

Firma podtrzymała prognozy na trwający rok obrotowy.

P&G jest producentem kosmetyków, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych.

McCormick przejmuje dział żywnościowy Unilever
Procter & Gamble podał wyniki za IV kw. 2024 r.
Może zainteresować Cię również
Szpitale wyposażone na bogato. Teraz mogą upaść. Który minister odpowie za niegospodarność?
Jedna publiczna ręka dała szpitalom miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego z KPO. Druga właśnie obcięła kontrakty na badania, sprawiając, że ten nowy sprzęt nie będzie pracował.
22.04.2026
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
System kaucyjny: kuleje logistyka
Pół roku funkcjonowania tzw. kaucji za nami. O słabych punktach, wyzwaniach i szansach systemu mówią operatorzy, eksperci, internauci i przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
24.04.2026
Każdy kij ma dwa końce. Kryzys na Bliskim Wschodzie otwiera szanse w Afryce
Wojna na Bliskim Wschodzie prowadzi do niespodziewanego wzrostu dochodów państw afrykańskich eksportujących ropę naftową i gaz. W artykule analizujemy, gdzie to może przełożyć się na nowe możliwości…
23.04.2026
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026