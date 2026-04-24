Procter & Gamble ze wzrostem powyżej oczekiwań. Koncern pokazał wyniki

Koncern Procter & Gamble w trzecim kwartale roku fiskalnego 2026 zanotował sprzedaż netto na poziomie 21,2 mld dolarów. To wzrost o 7 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost sprzedaży organicznej wyniósł 3 proc. rok do roku.

Zysk na akcję spółki w trzecim kwartale roku fiskalnego (czyli od stycznia do marca 2026 r.) wyniósł 1,59 dolara, o 3 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2025 r. Rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 6 proc. do 1,63 dolara.

Wyniki okazały się lepsze od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że przychody P&G wyniosą 20,5 mld dolarów, a rozwodniony zysk na akcję – 1,59 dolara.

„Odnotowaliśmy solidne przyspieszenie przychodów, notując szeroki wzrost we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich regionach” – skomentował wyniki dyrektor generalny firmy Shailesh Jejurikar.

Firma podtrzymała prognozy na trwający rok obrotowy.

P&G jest producentem kosmetyków, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych.