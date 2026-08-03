Produkcja pocisków do systemów Patriot i THAAD przyspieszy. Pentagon podpisał umowy

Amerykański resort obrony ogłosił w poniedziałek zawarcie umów z firmami Northrop Grumman i Lockheed Martin, które mają kilkukrotnie przyspieszyć produkcję części do pocisków wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot i THAAD.

Pentagon podpisał umowy z producentami pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i THAAD. Amerykańskie ministerstwo obrony chce przyspieszyć dozbrajanie swojej armii i wojsk sprzymierzeńców. Fot. Getty Images

„Umowy ramowe z dostawcami komponentów do amunicji, takimi jak Northrop Grumman, mają kluczowe znaczenie dla trzykrotnego zwiększenia produkcji pocisków PAC-3 oraz czterokrotnego zwiększenia produkcji pocisków przechwytujących THAAD” - oświadczył zastępca szefa Pentagonu Michael Duffey.

Firma Northrop Grumman poinformowała, że łączna wartość zawartych wieloletnich umów ramowych to ponad 3 mld dol. Jak przypomniał Reuters, w ubiegłym tygodniu Pentagon ogłosił kontrakt dla firmy Lockheed Martin o wartości do 58,6 miliarda dolarów na produkcję pocisków przechwytujących Patriot.

Stany Zjednoczone zawarły też podobną umowę ramową z RTX, spółką-matką firmy Raytheon, aby zwiększyć produkcję pocisków manewrujących Tomahawk — z obecnego poziomu około 60 sztuk rocznie do 1000 sztuk rocznie.

USA dostarczają duże ilości uzbrojenia swoim sojusznikom, jednocześnie zapasy pocisków do systemów obrony powietrznej zostały uszczuplone w wyniku wojen z Iranem i na Ukrainie.

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Według szacunków waszyngtońskiego think tanku CSIS wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD. Ukraina boryka się z niedoborem pocisków Patriot, które pozostają jedyną bronią w jej arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Pentagon nalega, aby wykonawcy zwiększyli tempo produkcji uzbrojenia.

Źródło: PAP