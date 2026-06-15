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15.06.2026 12:51

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2026 minimalnie urosła z miesiąca na miesiąc. Nowe dane Eurostatu

Produkcja przemysłowa zarówno na terenie całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro minimalnie wzrosła w kwietniu 2026 r. – miesiąc do miesiąca i rok do roku.

W kwietniu 2026 r., miesiąc do miesiąca, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,1 proc. zarówno w strefie euro, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Z kolei w porównaniu z kwietniem 2025 r. produkcja w strefie euro wzrosła o 0,3 proc., a w całej Wspólnocie o 0,9 proc.

Jak wynika z danych Eurostatu, w porównaniu z marcem w strefie euro produkcja towarów pośrednich wzrosła w kwietniu 2026 r. o 0,8 proc., trwałych dóbr konsumpcyjnych – o 0,1 proc. Spadła zaś o 0,4 proc. w przypadku produkcji energii.

W całej Unii produkcja towarów pośrednich poszła w górę o 0,7 proc., trwałych dóbr konsumpcyjnych o 0,1 proc., natomiast spadła o 0,1 proc. w przypadku produkcji energii.

Jak podaje Eurostat, największe wzrosty produkcji przemysłowej zanotowano na Malcie (+5,2 proc.), w Szwecji (+3,4 proc.) i Holandii (+1,6 proc.). Największy zaś spadek odnotowano w Bułgarii (–4,6 proc.), Grecji (–3,5 proc.) oraz Polsce (–3,4 proc.).

Inaczej wygląda sytuacja w ujęciu rok do roku. W porównaniu z kwietniem 2025 r. produkcja dóbr pośrednich w strefie euro poszła w górę o 0,6 proc. (w całej UE o 1 proc.), wzrosła też produkcja energii – o 1,6 proc. (1,5 proc. na terenie UE). Spadła natomiast w strefie euro produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych – o 4 proc. (o 3,7 proc. w całej UE).

Największe wzrosty produkcji przemysłowej rok do roku zanotowano w Danii (+12,2 proc.), na Litwie (+7,4 proc.) oraz na Malcie (+7,3 proc.). Największe spadki odnotowano zaś w Luksemburgu (–6,1 proc.), Bułgarii i Irlandii (po –4,2 proc.) oraz Estonii (–3,9 proc.).

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2026 r. rośnie, budowlanka zaskakuje
Zdjęcie przedstawia robotników w fabryce kompozytów w Singen w Niemczech
Eurostat podał dane o produkcji przemysłowej w kwietniu 2026 r. Dostawca: PAP/KEYSTONE
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