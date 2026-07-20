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NEWSROOM XYZ
20.07.2026 10:12

Produkcja przemysłowa nieznacznie powyżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 7,6 proc. r/r – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu miesięcznym tempo wzrostu wyniosło 2 proc.

Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
GUS podał dane o produkcji przemysłowej w czerwcu. Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,2 proc. r/r i o 2,5 proc. m/m.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 5,5 proc. r/r. W maju dynamika tego wskaźnika wyniosła 4,4 proc.

"Spośród głównych grupowań przemysłowych, w czerwcu br. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr zaopatrzeniowych – o 11,9 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,4 proc., dóbr inwestycyjnych – o 7,3 proc. oraz (w mniejszej skali) w produkcji dóbr związanych z energią – o 1,8 proc. Zmniejszyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,2 proc." – wskazano w raporcie GUS.

Jednocześnie wzrost produkcji sprzedanej w relacji rocznej w cenach stałych odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu. Największy wzrost odnotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 24,9 proc., a następnie w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 19,0 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w ośmiu działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 10,2 proc., wyrobów tekstylnych – o 7,0 proc., mebli – o 2,5 proc.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej roczny wzrost wyniósł 5,2 proc. wobec prognoz zakładających 5 proc. Po oczyszczeniu wskaźnika z czynników sezonowych dynamika wzrostu wyniosła 1,8 proc.

Źródło: XYZ, PAP

Sektor usług rośnie znacznie szybciej niż przemysł
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