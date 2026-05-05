Proeuropejski rząd Rumunii odwołany

Rumuńscy parlamentarzyści przegłosowali wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej Ilie Bolojana – podaje portal Digi24.ro. Po odejściu z koalicji Partii Socjaldemokratycznej rząd stracił większość w parlamencie.

Za wotum nieufności wobec rządu Ilie Bolojana zagłosowało 281 deputowanych. Do odwołania gabinetu wystarczyły 233 głosy. Do odwołania rządu przyczynili się posłowie Partii Socjaldemokratycznej, którzy 23 kwietnia opuścili koalicję.

Socjaldemokraci współtworzyli rząd – wraz z Partią Narodowo-Liberalną premiera Bolojana, Związkiem Ocalenia Rumunii i Demokratycznym Związkiem Węgrów w Rumunii – od czerwca 2025 r.

Od objęcia władzy rząd podjął wiele niepopularnych decyzji, takich jak podwyżki podatków i cięcia wydatków, aby ograniczyć najwyższy w Unii Europejskiej deficyt budżetowy. W efekcie wyborcy PSD przeszli do skrajnie prawicowej opozycji.

Premier Ilie Bolojan nawet po utraceniu większości odmówił złożenia rezygnacji. Argumentował, że musi wdrożyć niezbędne reformy, aby móc wykorzystać ponad 10 mld euro unijnych funduszy na odbudowę i wzmocnienie odporności po pandemii przed upływem sierpniowego terminu.

Źródło: PAP

Rumunia 2040. Co Bukareszt może zrobić, aby dogonić resztę UE?
Rumuńscy parlamentarzyści przegłosowali wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej Ilie Bolojana.
