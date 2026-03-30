Profbud z pozwoleniem na budowę dzielnicy „Paryż” w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich

Spółka deweloperska PROFBUD uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę ośmiu budynków w ramach dzielnicy „Paryż”. To część inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Projekt, realizowany w rejonie Mysiadła pod Warszawą, powstaje przy współudziale Roberta Lewandowskiego. To jeden z największych etapów przedsięwzięcia, które łączy funkcje mieszkaniowe, usługowe i sportowe.

Dzielnica „Paryż” obejmie ponad 2200 mieszkań oraz blisko 27 tys. m kw. powierzchni usługowej. Uzyskanie pozwolenia dla całego etapu oznacza możliwość prowadzenia prac budowlanych w pełnym zakresie. Wcześniej inwestor posiadał zgodę na realizację dwóch budynków.

Decyzja otwierająca drogę do realizacji

Jak podkreśla inwestor, decyzja administracyjna ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu projektu i jego harmonogramu.

– Pozwolenie na budowę to kluczowy akt administracyjny, który uprawnia nas do prowadzenia robót budowlanych obejmujących całą dzielnicę tego ambitnego projektu, który poza budynkami mieszkalnymi zakłada obecność rozbudowanej infrastruktury sportowej. Zapewnia też pełną ochronę w ramach praw nabytych, gwarantując niezakłóconą kontynuację prac – mówi Anna Wojdyga, dyrektor handlowy w PROFBUD.

Parametry inwestycji i harmonogram

Dzielnica „Paryż” stanowi pierwszy etap większego założenia urbanistycznego. W październiku 2025 r. rozpoczęto sprzedaż mieszkań w drugim budynku. Obiekt będzie miał siedem kondygnacji i 278 mieszkań o powierzchniach od 29 do 178 m². Na najwyższej kondygnacji zaplanowano penthouse’y o wysokości pomieszczeń sięgającej 330 cm.

Zakończenie budowy tego budynku planowane jest na pierwszy kwartał 2028 r. Całość inwestycji ma obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale również rozbudowaną przestrzeń usługową i elementy infrastruktury towarzyszącej.

Sportowcy i symbolika projektu

Jednym z charakterystycznych elementów inwestycji jest jej powiązanie ze środowiskiem sportowym. W ramach projektu mieszkania przyznano już pięciu medalistom olimpijskim.

Wśród nich są medalistki igrzysk w Paryżu: Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik. Co więcej, jeszcze w tym roku mają odebrać gotowe lokale w pierwszym budynku dzielnicy. Symboliczny klucz do mieszkania otrzymał również multimedalista z Mediolanu – Kacper Tomasiak.

Projekt zakłada także powstanie przestrzeni nawiązujących do historii polskiego sportu, takich jak Aleja Polskich Mistrzów Olimpijskich czy trasa rekreacyjna o długości ok. dwóch kilometrów.

Infrastruktura i otoczenie

Założenie urbanistyczne obejmuje również inwestycje infrastrukturalne w Mysiadle, realizowane przy współudziale dewelopera. Wśród nich znajdują się m.in. budowa układu drogowego, stacji uzdatniania wody, parku społecznego oraz rewitalizacja zabytkowego budynku willi Eisele.



Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich zostało po raz pierwszy zaprezentowane w 2024 roku. Stanowi jedno z największych przedsięwzięć realizowanych obecnie przez spółkę.