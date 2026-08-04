Projekt ustawy platformowej trafi w tym tygodniu do konsultacji – MRPiPS

Projekt ustawy platformowej jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji publicznych – poinformowało we wtorek ministerstwo pracy. Ustawa ma wdrożyć unijną dyrektywę, której celem jest wzmocnienie ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych, m.in. kurierów i kierowców.

MRPiPS poinformowało, że jeszcze w tym tygodniu skieruje projekt ustawy o pracy platformowej do konsultacji społecznych. Chodzi o unijną dyrektywę, która ma wzmocnić pozycję pracowników takich korporacji jak Glovo, Uber czy Pyszne.pl. Fot. gettyimages

Projekt ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy został we wtorek opublikowany w wykazie prac rządu. Jak przekazało ministerstwo pracy, regulacja jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji publicznych.

Ustawa ma wdrożyć unijną dyrektywę, której celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony praw kurierów i kurierek pracujących dla firm takich jak Pyszne.pl, Glovo czy Uber. Ochrona gwarantowana przez dyrektywę ma dotyczyć nie tylko kurierów zatrudnianych bezpośrednio przez platformy, ale także przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych. Państwa członkowskie mają czas na implementację dyrektywy do grudnia 2026 r.

Resort wskazał, że projekt zakłada m.in. wprowadzenie, w odniesieniu do osób świadczących pracę za pośrednictwem platform, wzruszalnego domniemania stosunku pracy. Chodzi o to, że w razie sporu między osobą świadczącą pracę a platformą wystarczy, że pracujący uprawdopodobni pracę pod kierownictwem i kontrolą platformy (lub jej pośrednika). To na platformie cyfrowej (lub jej pośredniku) ciążyć będzie obowiązek udowodnienia, że dana osoba nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Procedura domniemania będzie stosowana zarówno w postępowaniach sądowych, jak i administracyjnych przed Państwową Inspekcją Pracy.

Algorytmy nie będą kierowały pracą człowieka

Projekt przewiduje ponadto zwiększenie kontroli nad algorytmami wykorzystywanymi do zarządzania pracą osób pracujących za pośrednictwem platform, w tym ograniczenie możliwości korzystania wyłącznie z algorytmów bez udziału człowieka np. w sytuacji rozwiązania przez platformę umowy z osobą pracującą na jej rzecz.

W regulacji przewidziano też zwiększenie ochrony nad przetwarzaniem danych osobowych osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych i wprowadzenie kar za naruszenia tej ochrony przez platformę. W projekcie znalazł się też przepis wprowadzający obowiązek informowania PIP przez platformę o fakcie korzystania z pracy osób oraz o współpracy z pośrednikami. Przewidziano też sankcje za ich nierealizowanie.

O potrzebie wdrożenia unijnej dyrektywy o pracy platformowej w ostatnim czasie mówiono m.in. w kontekście Pyszne.pl i planowanych przez spółkę zwolnień.

Pyszne.pl ogłosiło masowe zwolnienia pracowników, którzy mieli zostać zatrudnieni przez pośrednika

Na początku lipca władze spółki Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) poinformowały kurierów o planowanych zwolnieniach, w wyniku których 5 tysięcy pracowników, zatrudnionych dotąd na podstawie umów cywilnoprawnych, ma stracić pracę. Związki zawodowe podają, że osobom tym ma zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach.

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Związkowa Konfederacji Pracy zrzeszająca kurierów Pyszne.pl apelowała o przyspieszenie prac nad wdrożeniem dyrektywy o pracy platformowej i o skuteczne egzekwowanie od wszystkich podmiotów na rynku dostaw jedzenia przestrzegania minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Po tych doniesieniach ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do Głównego Inspektora Pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów i kurierek w Pyszne.pl.

Biuro prasowe spółki w oświadczeniu przesłanym PAP wskazało, że zmiana modelu współpracy z kurierami była wcześniej zaplanowaną decyzją biznesową, do której firma została zmuszona poprzez „nierówne standardy rynkowe”.

Źródło: PAP