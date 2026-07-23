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23.07.2026 20:57

Projekt zmian w Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt zmian w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027.

Na zdjęciu tabliczka przy wejściu do siedziby MFiPR
Technologie obronne - obok już obecnych technologii cyfrowych i innowacji deep tech, technologii czystych i zasobooszczędnych oraz biotechnologii - staną się czwartym, kluczowym obszarem finansowania projektów z Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych.. Fot. PAP/Leszek Szymañski

Zakłada on dodatkowe pieniądze na technologie obronne w Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych - poinformowało w czwartek ministerstwo funduszy.

„Skorzystają na tym przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy, którzy zainwestują dodatkowe pieniądze w systemy obronne i cyberbezpieczeństwo. Pierwsze konkursy z budżetem w wysokości pół mld zł mają być ogłoszone w listopadzie 2026 r.” - wskazał resort na portalu X.

Dodał, że technologie obronne - obok już obecnych technologii cyfrowych i innowacji deep tech, technologii czystych i zasobooszczędnych oraz biotechnologii - staną się czwartym, kluczowym obszarem finansowania projektów z Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych.

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Zgodnie z przyjętą w czwartek przez SKRM uchwałą, przesunięta ma zostać część pieniędzy z FWTK do programu Horyzont Europa (na rzecz badań i innowacji). MFiPR zaznaczyło, że dzięki zmianom na unijne wsparcie będą mogli liczyć polscy naukowcy i przedsiębiorcy, których projekty uzyskały wysokie oceny, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu ograniczonego budżetu programu zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską.

Zgodnie z opisem założeń do uchwały ws. zmian w FENG, do programu Horyzont Europa ma zostać przeniesione 30 mln euro.

Program FENG ma na celu zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności małych i średnich firm, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorstw, podmiotów sektora nauki, konsorcjów oraz instytucji otoczenia biznesu.

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Źródło: PAP

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