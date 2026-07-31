Prokuratorka generalna Nowego Jorku pozywa Kalshi za nielegalny hazard

Prokuratorka generalna stanu Nowy Jork Letitia James złożyła pozew przeciwko Kalshi – podaje Reuters. James ocenia, że platforma, która sama twierdzi, że działa na rynku prognostycznym, w rzeczywistości narusza stanowe przepisy dotyczące nielegalnego hazardu.

Na Kalshi można między innymi obstawiać, czy Iranowi uda się utrzymać blokadę cieśniny Hormuz. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

W pozwie złożonym do sądu stanowego na Manhattanie Letitia James wskazała, że Kalshi nie uzyskała licencji New York State Gaming Commission wymaganej do prowadzenia platformy, na której użytkownicy zawierają zakłady oparte na przewidywanych wynikach wydarzeń, takich jak rozgrywki sportowe czy wybory.

Prokuratorka generalna w pozwie podkreśliła też, że tego rodzaju platformy mogą sprzyjać uzależnieniu od hazardu, również wśród osób poniżej 21. roku życia.

W kwietniu złożyła podobne pozwy przeciwko dwóm innym operatorom rynków prognostycznych: Coinbase Financial Markets oraz Gemini Titan.

Rynki prognostyczne to zwykły hazard? Przeciwnego zdania jest administracja prezydenta Trumpa

Platformy działające, jak same się określają, na rynkach prognostycznych, takie jak Kalshi czy Polymarket, gwałtownie zyskują na popularności w USA. Ich krytycy wskazują, że pod pozorem oferowania instrumentów finansowych de facto działają w branży bukmacherskiej i powinny być, podobnie jak inne tego typu podmioty, regulowane przez przepisy dotyczące hazardu online.

Podobnego zdania jest polski rząd. Zarówno Kalshi, jak i Polymarket są zablokowane w Polsce, a ich domenty wpisane przez Ministerstwo Finansów do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Nowy Jork nie jest w tej ocenie odosobniony. Tego typu sprawy prowadzone są już w kilkunastu stanach USA.

Po stronie Kalshi stanęły natomiast władze federalne.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) utrzymuje, że Kalshi oferuje instrumenty pochodne, dlatego to ona posiada w tym przypadku wyłączne uprawnienia nadzorcze, a poszczególne stany nie mogą ingerować w jej kompetencje.

Oliwy do ognia krytykom działań administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dodaje w tej sprawie fakt, że Donald Trump Jr. piastuje stanowisko doradcy strategicznego w Kalshi oraz jest inwestorem w Polymarket. W szczególności nie jest jasne, jak alarmują amerykańskie media, jakiego rodzaju usługi doradcze świadczy Donald Trump Jr. dla Kalshi.

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Pojawiają się też zarzuty o insider trading, także dotyczyczący działań armii USA

Tymczasem instrumenty finansowe oferowane przez Kalshi, które do złudzenia przypominają zakłady bukmacherskie, generują także inne problemy.

Jak zauważył popularny amerykański program publicystyczny „60 Minutes”, gwałtownie rośnie liczba wygranych na obstawianiu amerykańskich działań militarnych.

Zjawisko ma charakter epidemii, a obstawiający muszą mieć dostęp do tajnych informacji, ponieważ takie szczęście w obstawianiu jest po prostu niemożliwe – wskazał program „60 Minutes”, powołując się na ustalenia analityków.

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Kilka dni temu wspólny list do CFTC wystosowali prokuratorzy generalni z 44 amerykańskich stanów.

Jednym głosem argumentują w nim, że agencja przekracza w tym przypadku swoje ustawowe kompetencje, ponieważ nadzór nad zakładami i hazardem sportowym leży w wyłącznej gestii poszczególnych stanów. Sprzeciwiają się też próbom uregulowania przez tę federalną agencję „rynków prognostycznych dotyczących wydarzeń sportowych" przedstawionym przez CFTC.

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