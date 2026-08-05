Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 13:22

Prokuratura umorzyła w całości śledztwo ws. zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską

– Śledztwo prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w kwietniu i maju 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Prokuratura umorzyła śledztwo dot. zdrady dyplomatycznej przy katastrofie smoleńskiej. Fot. PAP/Leszek Szymański

– W tym, w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru – dodał.

Śledczy umorzyli dziś bowiem ostatnie pięć wątków. W marcu z kolei umorzyli dwa inne wątki tego postępowania. To kończy całą sprawę.

„Zdrada dyplomatyczna" dotyczy zarzutu z kodeksu karnego, który mówi o działaniu na szkodę Polski przez osobę reprezentującą kraj. Grozi za to do 10 lat więzienia. Postępowanie zaczęło się 31 sierpnia 2016 r. po tym, jak ówczesny szef MON Antoni Macierewicz złożył zawiadomienie m.in przeciw Donaldowi Tuskowi. Jego zdaniem, ówczesny premier dopuścił się zaniechań w sprawie o zwrot wraku czy nie zapewnił uczestnictwa polskich przedstawicieli w czynnościach na miejscu katastrofy.

Katastrofa smoleńska wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. Prezydencki Tu-154M z Lechem Kaczyńskim i jego żoną Marią na pokładzie rozbił się przy lądowaniu w Rosji. W katastrofie zginęło 96 osób – politycy wszystkich partii, dowódcy wojskowi, zaproszeni goście oraz załoga samolotu.

Prokuratura częściowo umarza śledztwo po katastrofie smoleńskiej
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Mocne fundamenty pod presją geopolityki. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Najnowsze dane wskazują, że polska gospodarka weszła w lipiec z impetem. Konsumenci zwiększali wydatki, produkcja przemysłowa rosła najszybciej od wielu miesięcy, a na giełdzie trwała hossa.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rekordowe plony i... fala upadłości. Oto paradoksy rumuńskiego rolnictwa
Zbiory pszenicy, kukurydzy i słonecznika w Rumunii były w 2025 r. o ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Mimo to liczba upadłości w tamtejszym rolnictwie bije rekordy. Za tym paradoksem…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Elektryfikacja gospodarki po polsku. „Jesteśmy daleko w tyle i mamy niskie ambicje”
Komisja Europejska chce przyspieszyć elektryfikację gospodarki, ale Polska ma znacznie niższe ambicje. Eksperci podkreślają, że sukces zależy od niższych cen prądu, rozbudowy sieci i większych…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Długowieczność to nie moda. „Zastąpi PKB, będzie nowym KPI państwa” (WYWIAD)
Czy długowieczność można określić jako ropę XXI wieku? – Będzie kluczowym wskaźnikiem efektywności. Dla rozwoju gospodarek ważne stanie się to, jak długo społeczeństwo pozostaje zdrowe i aktywne.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trzy momenty, w których firma płaci za brak polisy
Śmierć pracownika, jego wypadek albo długa choroba - każde z tych zdarzeń uruchamia w firmie inny mechanizm kosztowy, prawny i organizacyjny. Ubezpieczenie grupowe w każdym z tych momentów działa…
04.08.2026