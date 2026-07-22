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22.07.2026 15:20

Prokuratura w siedzibie Deutsche Bank. Trzecie przeszukanie w tym roku

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibie Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem – poinformował Reuters. Czynności śledczych mają związek z podejrzeniem przestępstw podatkowych, które mogły narazić niemiecki budżet na straty szacowane na ok. 350 mln euro. To trzecia w tym roku akcja organów ścigania prowadzona w obiektach banku, choć wcześniejsze dotyczyły innych postępowań.

Siedziba Deutsche Bank
Niemiecka prokuratura weszła do biur Deutsche Bank, aby zbadać nieprawidłowości z lat 2008-10, których mieli się dopuścić menedżerowie Postbanku, przejętego przez spółkę 17 lat temu. Fot. John Keeble/Getty Images)

W środę kilkudziesięciu prokuratorów i śledczych finansowych z Duesseldorfu zaczęło rano przeszukanie w wieżowcach Deutsche Bank. Jak poinformowali przedstawiciele firmy, służby prowadziły czynności w związku ze sprawą domniemanych oszustw podatkowych, do których miało dojść w latach 2008-10, a o udział których są podejrzani byli menedżerowie banku. Sprawa nie dotyczy bezpośrednio Deutsche Banku, a Postbanku, który spółka przejęła w 2009 r.

„Deutsche Bank pełni rolę strony trzeciej w tej sprawie i w pełni współpracuje ze służbami” – oświadczył Deutsche Bank, odmawiając dalszych komentarzy na pytania Reutersa.

Zgodnie z informacjami dziennika „Sueddeutsche Zeitung” prokuratura w Duesseldorfie uznaje za podejrzanych 10 byłych menedżerów najwyższego szczebla. Wśród nich jest bankowiec, który dwa lata temu awansował do ścisłego kierownictwa banku.

Według Reutersa, śledczy podejrzewają oskarżonych o przeprowadzenie tzw. transakcji cum-cum. Mechanizm ten polega na czasowym przenoszeniu własności akcji w okresie wypłaty dywidendy w celu ograniczenia lub uniknięcia obciążeń podatkowych. Niemiecka prokuratura szacuje, że na opisywanym procederze skarb państwa mógł stracić ponad 350 mln euro.

To już trzeci raz w 2026 r., kiedy to służby wchodzą do biur Deutsche Banku. Na początku roku prokuratura prowadziła przeszukanie w sprawie podejrzenia kilku przypadków prania pieniędzy. Z kolei na początku lipca służby przeprowadziły przeszukanie w jednym z banków detalicznych należących do grupy, nie ujawniając powodów interwencji.

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Źródło: XYZ, PAP

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