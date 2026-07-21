Provident Polska i Uniqa kontynuują współpracę. Firmy podpisały strategiczne porozumienie

Provident Polska i Uniqa podpisały strategiczne porozumienie na najbliższe pięć lat. Firmy współpracują ze sobą od ponad dwunastu lat.

Podpisanie porozumienia ma skutkować wzmocnieniem współpracy. Wpisuje się to w strategię obu firm, zakładającą rozwój rozwiązań wykraczających poza podstawową ofertę finansową i ubezpieczeniową.

– Od ponad dwunastu lat współpracujemy z Uniqa, oferując naszym klientom rozwiązania ubezpieczeniowe dopasowane do ich potrzeb. Podpisanie strategicznego porozumienia na kolejne pięć lat potwierdza jakość dotychczasowej współpracy. Przenosimy zaufanie wypracowane w ramach głównej działalności na dodatkowe produkty i usługi, tworząc korzyści zarówno dla klientów, jak i dla organizacji – skomentował Sławomir Tryfon, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w Providencie.

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Provident Polska obecnie oferuje pożyczki z opcjonalnymi pakietami ubezpieczeniowymi realizowanymi przez Uniqa. Porozumienie jest „długoterminową deklaracją dalszego rozwoju oferty ubezpieczeniowej" – podaje firma. Dzięki współpracy proces zakupu ma być także prostszy dla klienta.

Zdaniem Providenta klienci coraz częściej oczekują od instytucji finansowych nie tylko dostępu do finansowania, ale także rozwiązań pomagających zarządzać ryzykiem i chroniących stabilność ich finansów.

„Z Barometru Providenta wynika, że co czwarty dorosły Polak zrezygnował w ostatnim czasie z wizyty u lekarza bądź badań diagnostycznych z powodów finansowych. Co więcej, blisko 40 proc. badanych nie czuje się przygotowanych finansowo na leczenie w przypadku nagłej choroby. To pokazuje, że dla wielu osób nieoczekiwane wydatki związane ze zdrowiem stanowią realne obciążenie domowego budżetu" – podaje Provident.

– Chcemy wspólnie rozwijać ofertę odpowiadającą na potrzeby klientów, zarówno w ważnych momentach życia, jak i w nieprzewidzianych sytuacjach, z którymi możemy mierzyć się każdego dnia. W czasach rosnącej niepewności długoterminowe partnerstwo biznesowe daje obu organizacjom stabilność i przewidywalność, których wartość przekłada się również na jakość rozwiązań oferowanych klientom – wskazał Marcin Wąsikowski, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży i Współpracy z Partnerami w Uniqa.

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