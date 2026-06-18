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18.06.2026 15:57

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. znacząco w górę. Są wstepne dane GUS

Według wstępnych danych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł, co oznacza wzrost nominalny o 9,1 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

Średnioroczna inflacja w Polsce w 2025 roku wyniosła 3,6 proc., co oznacza, że wynagrodzenia poszły znacząco w górę także realnie.

Przeciętne wynagrodzenie zróżnicowane w poszczególnych sekcjach PKD

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5 990,92 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 14 689,70 zł w sekcji informacja i komunikacja.

Było to odpowiednio o 32,7 proc. mniej i o 65,0 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

Na pozostałych dwóch miejscach w pierwszej trójce przeciętnych zarobków znalazły się sekcje działalność finansowa i ubezpieczeniowa (13520 zł) i górnictwo i wydobywanie (12720 zł).

Według wstępnych danych GUS przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

Z danych GUS wynika, że w 2025 r. najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji przetwórstwo przemysłowe, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8210 zł.

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"Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji pozostała działalność usługowa (o 3 proc.), edukacja (o 2,1 proc.) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 2 proc.)" – napisano w raporcie.

"Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 3 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.)" – dodano.

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Źródło: PAP, XYZ

Przechodnie w centrum Warszawy w listopadzie
Na zdjęciu z listopada 2024 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
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