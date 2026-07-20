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NEWSROOM XYZ
20.07.2026 09:50

Średnia krajowa w górę. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dół

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401,58 zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to wzrost zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.

Banknoty stuzłotowe w portfelu
GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w czerwcu 2026 r. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

W porównaniu z czerwcem 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,9 proc. Natomiast w relacji do maja 2026 r. średnia krajowa wzrosła o 2,5 proc. Konsensus rynkowy w ankiecie dla PAP spodziewał się, że roczne tempo wzrostu wskaźnika wyniesie 5,6 proc., a miesięczne 2,4 proc.

Tegoroczna dynamika wzrostu średniej krajowej oscyluje w okolicach 6 proc. Najwyższe roczne tempo wzrostu GUS odnotował w marcu – 6,6 proc., a najniższe w kwietniu – 5,4 proc.

Jednocześnie urząd opublikował dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, które w czerwcu wyniosło 6,4 mln etatów. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2025 r. o 0,9 proc.

Należy przy tym pamiętać, że gronem firm zaliczanych do sektora przedsiębiorstw są podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób. Szersze ujęcie GUS prezentuje publikując dane o gospodarce narodowej, które są raportowane kwartalnie.

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