Średnia krajowa w górę. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dół

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401,58 zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to wzrost zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.

GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w czerwcu 2026 r. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

W porównaniu z czerwcem 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,9 proc. Natomiast w relacji do maja 2026 r. średnia krajowa wzrosła o 2,5 proc. Konsensus rynkowy w ankiecie dla PAP spodziewał się, że roczne tempo wzrostu wskaźnika wyniesie 5,6 proc., a miesięczne 2,4 proc.

Tegoroczna dynamika wzrostu średniej krajowej oscyluje w okolicach 6 proc. Najwyższe roczne tempo wzrostu GUS odnotował w marcu – 6,6 proc., a najniższe w kwietniu – 5,4 proc.

Jednocześnie urząd opublikował dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, które w czerwcu wyniosło 6,4 mln etatów. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2025 r. o 0,9 proc.

Należy przy tym pamiętać, że gronem firm zaliczanych do sektora przedsiębiorstw są podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób. Szersze ujęcie GUS prezentuje publikując dane o gospodarce narodowej, które są raportowane kwartalnie.