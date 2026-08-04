Przepisy o fundacji rodzinnej do zmiany. MF pracuje nad uszczelnieniem podatków

Resort finansów pracuje nad projektem ustawy mającym uszczelnić regulacje dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnych – wynika z wykazu prac rządu. Chodzi m.in. o uzależnienie preferencyjnego opodatkowania od utrzymania własności przez określony okres, wynoszący 36 miesięcy.

Ministerstwo Finansów chce zmian w kwestii opodatkowania fundacji rodzinnych. Fot. Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via Getty Images

We wtorek w wykazie prac rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

MF zwróciło uwagę, że analiza praktyk rynkowych ujawniła przypadki wykorzystywania fundacji rodzinnej w sposób sprzeczny z celem, jakiemu ta instytucja ma służyć. Zdaniem resortu są przypadki instrumentalnego traktowania fundacji rodzinnej, w których jej powołanie służy wyłącznie uzyskaniu korzyści podatkowych – takich jak odroczenie momentu opodatkowania, całkowite zwolnienie z podatku czy też obniżenie jego wysokości.

Ponadto MF zidentyfikowało sytuacje, w których majątek jest wnoszony do fundacji rodzinnej wyłącznie w celu jego późniejszego zbycia, z wykorzystaniem preferencyjnego reżimu podatkowego, przysługującego fundacjom rodzinnym.

„Istotnym negatywnym zjawiskiem jest także prowadzenie przez fundacje rodzinne działalności operacyjnej za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo (które nie płacą podatków, opodatkowani są ich właściciele – red.). Obserwuje się bowiem przypadki tworzenia struktur zagranicznych z wykorzystaniem podmiotów transparentnych podatkowo – w tego rodzaju schematach fundacja rodzinna formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz kontroluje lub uczestniczy w podmiotach, które taką działalność prowadzą” – wskazało ministerstwo.

Takie zmiany MF przewiduje dla fundacji rodzinnych

Resort proponuje zatem wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej o charakterze uszczelniającym, które mają polegać m.in. na uzależnieniu stosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania od utrzymania własności składników majątku przez określony okres, wynoszący 36 miesięcy. Ponadto ma zostać usunięta możliwość unikania opodatkowania przez fundację rodzinną poprzez prowadzenie działalności za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo.

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MF chce też włączyć fundacje rodzinne w reżim przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej (CFC) oraz doprecyzować zasady opodatkowania osiąganych przez fundację rodzinną przychodów, których przedmiotem jest oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania (najem krótkoterminowy).

Dodatkowo resort proponuje podwyższyć z 15 proc. do 19 proc. stawkę podatku CIT od ukrytych zysków oraz od przychodów z działalności gospodarczej wykraczającej poza dozwolony zakres.

Projekt ma ponadto zwolnić z podatku świadczenia otrzymywane przez zstępnych rodzeństwa będącego fundatorami fundacji rodzinnej. „Zwolnienie w PIT obejmie świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej oraz uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, którzy są zstępnymi rodzeństwa będącego fundatorami. Do ustalania proporcji dla celów zwolnienia podatkowego w PIT zastosowanie znajdą analogiczne skutki, jak w przypadku fundacji założonej przez rodziców rodzeństwa, tj. pełne zwolnienie w PIT dla wszystkich zstępnych każdego z rodzeństwa” – wskazało MF.

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w III kw. br.

Źródło: PAP