Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.03.2026
NEWSROOM XYZ
19.03.2026

Przychody Micronu mocno w górę, popyt na pamięć gwałtownie rośnie

Przychody firmy Micron w drugim kwartale roku fiskalnego (zakończonym 31 grudnia 2025 r.) wzrosły prawie trzykrotnie, przekraczając szacunki analityków, gdyż popyt na pamięć gwałtownie rośnie. Zysk na akcję technologicznego koncernu również przebił konsensus analityków.

Spośród dziesięciu najwyżej wycenianych spółek technologicznych w USA Micron jest jedyną, której przychody wzrosły niemal trzykrotnie w ostatnim kwartale, a wyniki przewyższyły szacunki analityków.

Wyniki Micronu w II kwartale roku fiskalnego

Jak podała spółka:

  • Zysk na akcję Micron w drugim kwartale roku fiskalnego wyniósł 12,20 dolara po korekcie w porównaniu z oczekiwanymi przez rynek 9,31 dolara.
  • Przychody koncernu sięgnęły 23,86 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 20,07 mld dolarów. Rok temu przychody Micronu wyniosły 8,05 mld dolarów.
  • W bieżącym kwartale firma spodziewa się około 33,5 mld dolarów przychodów, w porównaniu z 9,3 mld dolarów rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 200 proc.
  • Skorygowany zysk na akcję Micron szacuje na około 19,15 dolara. Analitycy ankietowani przez LSEG spodziewali się 12,05 dolara skorygowanego zysku na akcję.

Jak pisze CNBC, Micron korzysta na rosnącym popycie na produkty firmy Nvidia, w tym na procesory graficzne obsługujące generatywne modele sztucznej inteligencji.

Każda generacja układów Nvidii zawiera więcej pamięci, co powoduje kryzys podaży. Micron pracuje nad zwiększeniem mocy przerobowych, podobnie jak jego konkurenci Samsung i SK Hynix.

Źródło: PAP

Logo firmy Micron. Fot. Long Wei/VCG via Getty Images)
