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22.07.2026 11:23

PSE podpisały wielomilionową umowę w ramach „największego w historii programu inwestycyjnego”

Polskie Sieci Energetyczne podpisały umowę ramową z należącą do ARP Fabryką Przewodów Energetycznych. Jej wartość to 362 mln zł netto. „To część największego w historii programu inwestycyjnego PSE” – czytamy.

Na zdjęciu stacja elektromagnetyczna
Fabryka Przewodów Energetycznych dostarczy Polskim Sieciom Energetycznym 13 tys. km przewodów. Fot. PSE

Polskie Sieci Energetyczne zamówiły od będzińskiej Fabryki Przewodów Energetycznych 13 tys. km przewodów. Całkowita wartość kontraktu to 445 mln zł brutto, czyli 362 mln zł netto. Okres obowiązywania umowy ramowej to lata 2026-2031.

„Umowa zawarta przez będzińską Fabrykę Przewodów Energetycznych stanowi część największego w historii programu inwestycyjnego Polskich Sieci Energetycznych” – podaje ARP.

Agencja Rozwoju Przemysłu ma obecnie 79,2 proc. akcji w FPE. Reszta pozostaje w posiadaniu Skarbu Państwa.

Fabryka zamierza zwiększyć produkcję przewodów miedzianych i aluminiowych o około 70 proc. do 2027 r. Planuje też uczestniczyć w kolejnych postępowaniach przetargowych. Wśród rozpatrywanych scenariuszy finansowania inwestycji jest m.in. dokapitalizowanie spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu w celu realizacji nowych projektów i rozwoju oferowanych produktów. W 2025 r. ARP dokapitalizowała FPE łączną kwotą 34,5 mln zł.

Źródło: PAP

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