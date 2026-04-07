Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
07.04.2026 08:52

PSL chce zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Projekt nowelizacji trafi wkrótce do Sejmu

PSL zapowiada zwiększenie, w ciągu trzech lat od wejścia przepisów w życie, kwoty wolnej od podatku. Ma ona docelowo wynieść 60 tys. zł. Politycy ludowców mówią wprost, że chcą zrealizować w ten sposób obietnicę przedwyborczą Donalda Tuska.

– Chcemy zrealizować jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej oraz premiera Donalda Tuska i wprowadzić kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych – powiedział Marek Sawicki z PSL. Jak tłumaczy, „w pierwszym roku będzie to 35 tysięcy, w drugim 45 tysięcy, a w trzecim 60 tysięcy złotych”. W projekcie nowelizacji ustawy o PIT jest też wprowadzenie emerytury bez podatku oraz powiązanie 800+ z kwotą wolną.

A to nie koniec planów ustawodawczych PSL. Ludowcy chcą też m.in. zablokować likwidację spółdzielni mieszkaniowych.

Zwiększenie kwoty wolnej zapowiadał Donald Tusk przed wyborami. – To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji – nie powiem, czy w przyszłym roku – mówił też premier w maju 2025 r. Wyjaśnił jednak, że wszystko zależy od deficytu budżetowego. – Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie. Ale kwota wolna od podatku to nie jest zobowiązanie wynikające z tej kampanii, ja mówię o tym od lat i jestem absolutnie zdeterminowany – dodał.

Z kolei w lipcu minister finansów stwierdził, że kwota wolna nie wejdzie do budżetu na 2026 r. Andrzej Domański obiecał jednak, że jego resort robi wszystko, by podnieść ją do 60 tys. złotych w tej kadencji parlamentu.

Kosiniak-Kamysz: PSL nie odpuści „SAFE 0 proc.”
Posłowie na sali obrad Sejmu, 17 grudnia 2025 r.
PSL chce złożyć do Sejmu pakiet ustaw. W tym podwyżkę kwoty wolnej do 60 tys. Fot. PAP/Piotr Nowak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Brakująca połowa dziejów 2, czyli herstorii ciąg dalszy. „To jest historia Polski. Kropka." (WYWIAD)
Sukces książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich" zaskoczył samą autorkę, ale i zmobilizował do pracy nad kolejną częścią, która właśnie miała premierę i do której niepowtarzalne ilustracje stworzyła ponownie Marta Frej. Anna Kowalczyk opowiada o nowych wątkach i swoich kolejnych bohaterkach, które wydobywa z cienia zapomnienia.
04.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rwanda. Kraj zaprojektowany na nowo
Czy Rwanda to afrykański Singapur, czy raczej jeden z najbardziej ambitnych projektów państwowych współczesnej Afryki?
04.04.2026