Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 20:50

Putin: mamy środki, by zniszczyć każdego, kto zaatakuje Królewiec

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że jego kraj dysponuje wszelkimi środkami niezbędnymi do tego, by zniszczyć każdego, kto spróbuje zaatakować obwód królewiecki - przekazał Reuters. Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys mówił wcześniej, że NATO ma możliwości, by zniszczyć rosyjskie bazy w Królewcu.

Deklaracja Putina była odpowiedzią na pytanie o słowa Budrysa - napisał Reuters.

- Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy w stanie przebić się do tej małej fortecy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma możliwości, by w razie potrzeby, zrównać z ziemią rosyjską obronę powietrzną i bazy rakietowe - powiedział szef litewskiej dyplomacji w wywiadzie opublikowanym 18 maja przez szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung”.

Ta wypowiedź wywołała krytykę przedstawicieli Kremla, w tym jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który uznał ją za „graniczącą z szaleństwem”.

Czytaj również: Dwie stocznie zbudują Ratownika. To dopiero początek zamówień?

Budrys tłumaczył później, że celem jego słów było przeciwstawienie się rosyjskiej narracji, która przypisuje nadmierne znaczenie rosyjskiej enklawie i wyolbrzymia słabość Litwy wynikającą z położenia geograficznego.

Rosja częściowo osiągnęła ten cel, stwarzając wrażenie, że Królewiec jest twierdzą uniemożliwiającą zbliżenie się wojsk NATO - powiedział w tym tygodniu Budrys litewskiemu nadawcy publicznemu LRT.

Źródło: PAP

Rosyjski dyktator Władimir Putin w trakcie corocznego spotkania wyglądał na osobę będącą w dobrym humorze
Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że jego kraj dysponuje wszelkimi środkami niezbędnymi do tego, by zniszczyć każdego, kto spróbuje zaatakować obwód królewiecki. Fot. PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki na GPW. CD Projekt pociągnął w dół WIG20. Notowania 27 maja 2026 r.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w środę, 27 maja przeważały spadki. Mocno zniżkował kurs CD Projekt po zapowiedziach spółki dotyczących nowego dodatku do „Wiedźmina 3". Spółka…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Małpki jednak w systemie kaucyjnym. „Rocznie może chodzić o ok. 500 mln do miliarda opakowań”
Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała w rozmowie z RMF FM, że decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane, w tym opakowania typu „małpki",…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Były szef polskiego wywiadu ujawnił za dużo? Co powiedział pułkownik Krawczyk
Były szef polskiego wywiadu cywilnego, pułkownik Piotr Krawczyk, ujawnił szczegóły współpracy wywiadu z mediami. Krytykują go za to inni oficerowie, wskazując, że powiedział za dużo. Może to mieć…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dwie stocznie zbudują Ratownika. To dopiero początek zamówień?
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. Nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie. Czy dla polskiego przemysłu stoczniowego nadchodzą wreszcie…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 (FOTORELACJA)
Gala wręczenia nagród konkursu Sigma Challenge już za nami. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w restauracji Belvedere.
27.05.2026