QatarEnergy wstrzymuje dostawy LNG. Orlen zapewnia, że decyzja nie jest zagrożeniem

Orlen otrzymał informację o czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG przez QatarEnergy. Polska spółka energetyczna zapewnia, że „na tym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG”.

„Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę. Na obecnym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu” - informuje polska spółka.

Przedstawiciele Orlenu zapewniają, że wszystkie zaplanowane transporty z Kataru – w tym te przewidziane na marzec – są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dodają też, że że ograniczenie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. Jak podkreślają, w 2025 r. import LNG z Kataru odpowiadał za mniej niż 10 proc. zapotrzebowania generowanego przez Orlen i jego odbiorców.

Polecamy: Ceny gazu wciąż rosną. Konflikt na Bliskim Wschodzie napędza największy tygodniowy wzrost od 3 lat

Źródło: PAP, XYZ