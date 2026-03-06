Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 12:39

QatarEnergy wstrzymuje dostawy LNG. Orlen zapewnia, że decyzja nie jest zagrożeniem

Orlen otrzymał informację o czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG przez QatarEnergy. Polska spółka energetyczna zapewnia, że „na tym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG”.

Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę. Na obecnym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu” - informuje polska spółka.

Przedstawiciele Orlenu zapewniają, że wszystkie zaplanowane transporty z Kataru – w tym te przewidziane na marzec – są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dodają też, że że ograniczenie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. Jak podkreślają, w 2025 r. import LNG z Kataru odpowiadał za mniej niż 10 proc. zapotrzebowania generowanego przez Orlen i jego odbiorców.

Polecamy: Ceny gazu wciąż rosną. Konflikt na Bliskim Wschodzie napędza największy tygodniowy wzrost od 3 lat

Źródło: PAP, XYZ

Gazowiec Orlenu
Orlen otrzymał informację o czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG przez QatarEnergy.
Fot.Orlen
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Marsh chce znowu urosnąć dwucyfrowo. „Nie ma już dużych firm, które nie korzystają z usług brokerów"
Polskie firmy coraz rzadziej pytają, czy się ubezpieczać, a coraz częściej – jak szeroko. Cyberataki, D&O i zerwane łańcuchy dostaw zmieniają krajobraz rynku, na którym brokerzy rozdają karty. Marsh, największy z nich, chce w 2026 r. urosnąć o kolejne kilkanaście procent.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex z rentownością najwyższą od 60 lat. Kwitną inwestycje za granicą
Budimex zakończył rok 2025 z imponującymi wynikami finansowymi i dobrymi perspektywami na przyszłość. Uwagę zwraca zwłaszcza wzmożona aktywność na rynkach zagranicznych – spółka planuje brać udział w kolejnych przetargach, zatrudnia też coraz więcej pracowników. Ekspansja nabrała tempa w ostatnich miesiącach, a portfel zamówień Budimeksu za granicą przekracza miliard złotych.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy ciepłownicy doczekają się rządowej strategii? Jest obietnica resortu energii
– W tym roku zakończymy prace nad strategią dla ciepłownictwa i przekażemy ją do konsultacji – zapowiedział Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Głównym celem strategii będzie zapewnienie stabilnych dostaw i cen ciepła dla odbiorców. Kwestia zmiany modelu ustalania taryf na ciepło rozgrzewa całą branżę.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026