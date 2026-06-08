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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 11:42

Rafał Drzewiecki odchodzi z TikToka. Był dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią

Rafał Drzewiecki, szef TikToka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, odchodzi z firmy. Jak podał na swoim koncie na portalu LinkedIn, z końcem września opuści spółkę.

„Po sześciu niesamowitych latach budowania, transformacji i skalowania, z końcem września opuszczę TikToka" – napisał Rafał Drzewiecki na LinkedIn.

Jego następcę firma wyłoni w procesie rekrutacji – wynika także z jego wpisu. „Moje odejście otwiera niesamowitą okazję do dołączenia do tego statku kosmicznego" – napisał menedżer na LinkedIn i udostępnił link do rekrutacji.

„To był wyjątkowy rok dla TikToka w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także przełomowy rok dla mnie. Włączenie jednej z najbardziej dynamicznych marek na świecie do naszego lokalnego ekosystemu medialnego i biznesowego było ogromnym zaszczytem. Jestem niezmiernie dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy: zbudowaliśmy fantastyczny zespół, rozszerzyliśmy działalność TikToka na trzynaście rynków i przeszliśmy drogę od przekonania naszych pierwszych marek do testowania platformy do stania się fundamentalnym partnerem biznesowym dla największych agencji i reklamodawców w regionie" – napisał Rafał Drzewiecki.

W swoim wpisie nie podał, jakie są jego dalsze plany zawodowe.

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Karierę Rafał Drzewiecki rozpoczął w Grupie Onet, gdzie obejmował stanowiska menedżerskie. Następnie pełnił rolę dyrektora ds. marketingu cyfrowego w Ringier Axel Springer Polska. Z TikTokiem był związany od 2020 r. Od 2023 r. pełnił rolę dyrektora krajowego w regionie.

Aplikacja TikTok na telefonie
Rafał Drzewiecki, szef TikToka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, kończy swoją karierę w ramach tej firmy. Fot. GettyImages
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