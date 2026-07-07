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NEWSROOM XYZ
07.07.2026 15:57

Rainbow Tours zwiększa przedsprzedaż. Ponad pół miliona rezerwacji na lato 2026

Rainbow Tours poinformował, że do 30 czerwca 2026 roku sprzedał w przedsprzedaży wycieczki z oferty „Lato 2026” dla 511 857 klientów. To o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Maciej Szczechura, prezes Rainbowa
Maciej Szczechura, prezes Rainbowa. Fot. materiały prasowe

Do 30 czerwca 2026 roku spółka Rainbow Tours odnotowała 511 857 rezerwacji w ramach przedsprzedaży oferty „Lato 2026”, obejmującej wyjazdy realizowane od kwietnia do października 2026 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba sprzedanych imprez turystycznych wyniosła 480 351, co oznacza wzrost przedsprzedaży o około 6,6 proc. rok do roku.

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Spółka podkreśliła, że wartość sprzedanych wycieczek nie zostanie ujęta w przychodach w momencie dokonania rezerwacji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości przychody będą rozpoznawane sukcesywnie w okresie od kwietnia do października 2026 roku, czyli w czasie realizacji imprez turystycznych.

Jak wyjaśnił zarząd, publikowanie danych o przedsprzedaży ma na celu ograniczenie luki informacyjnej pomiędzy momentem sprzedaży oferty a wykazaniem przychodów w sprawozdaniach finansowych. Dzięki temu inwestorzy otrzymują bardziej aktualne informacje o poziomie sprzedaży w okresach pomiędzy publikacją raportów okresowych.

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