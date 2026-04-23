Raport ING wskazuje główne czynniki hamujące rozwój polskich firm

Na potencjał rozwoju polskich firm niekorzystnie wpływają dwa długofalowe czynniki strukturalne: pogarszająca się demografia i rosnąca presja konkurencji globalnej – wynika z raportu ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

„Choć dziś uwagę firm absorbuje szok naftowy i niepewność geopolityczna, to na potencjał ich rozwoju niekorzystnie wpływają dwa długofalowe czynniki strukturalne: pogarszająca się demografia i rosnąca presja konkurencji globalnej, głównie w przemyśle i przede wszystkim z Chin" – napisano w raporcie.

Ekonomiści wskazują, że polskie firmy kreatywnie radzą sobie z trendami demograficznymi i ograniczoną podażą pracy.

„Cieszy, że w odpowiedzi na to wyzwanie przedsiębiorstwa w naszym kraju przeszły z postawy defensywnej do kreatywnej. Jednak polskie firmy wydają się nadmiernie kreatywne w utrzymaniu statusu quo, jakim jest model wzrostu oparty na taniej pracy, i potrafią ściągnąć pracowników nawet z Ameryki Południowej" – napisano.

„Dostrzegają jednak potencjał do systematycznego wzmacniania kompetencji własnych pracowników" – dodano.

Polskie firmy wykazują nadmierną ostrożność w decyzjach inwestycyjnych

Autorzy publikacji zaznaczają, że kluczowym sposobem na wzrost produktywności są inwestycje w technologie.

„Pod tym względem nasze badanie przynosi pesymistyczne wnioski. Polskie firmy wykazują nadmierną ostrożność w decyzjach inwestycyjnych, mają dystans do finansowania zewnętrznego, robotyzacja nawet spowolniła, a adaptacja AI idzie najwolniej w UE" – napisano.

„To zaś utrwala ich niską innowacyjność, ale także stanowi barierę w ekspansji" – dodano.

Ekonomiści wskazują, że chińska konkurencja zaskoczyła polskie firmy tempem wpływu na rynki, zasięgiem i jakością.

„Azjatyckie podmioty konkurują już produktem gotowym i w niektórych sektorach ich udział w rynku unijnym jest bardzo wysoki (AGD – ponad 50 proc.)" – napisano.

„Niektóre polskie firmy potrafią wytrzymać presję konkurencyjną. Niszą, gdzie azjatycka konkurencja nie działa, jest obronność albo cyberbezpieczeństwo" – dodano.

Powinniśmy promować nie tylko firmy małe czy średnie, ale także duże

Autorzy raportu wskazują, że do skalowania działalności, także poprzez umiędzynarodowienie, zniechęcają polityki unijne i krajowe, wspierające głównie firmy sektora MŚP.

„Regulacje i instrumenty publiczne powinny promować nie tylko firmy małe czy średnie, ale także duże. To pozwoli zmieniać obecną strukturę z ponadprzeciętnie dużym udziałem MŚP. Polityki unijne i krajowe, poprzez promocję sektora MŚP, prawdopodobnie nieintencjonalnie podkopują bodźce do skalowania działalności polskich firm" – napisano w raporcie.

Ekonomiści zaznaczają, że pod względem wskaźników makroekonomicznych Polska jest już gospodarką rozwiniętą, natomiast w zachowaniach dotyczących finansowania polski biznes wykazuje bardzo ostrożne podejście charakterystyczne dla gospodarek wschodzących.

„W czasie, kiedy polski model wzrostu gospodarczego musi w większym stopniu polegać na inwestycjach i innowacjach, a nie na taniej pracy, polski biznes potrzebuje przedefiniowania podejścia do zysku i ryzyka oraz większego wykorzystania finansowania zewnętrznego w swoim dalszym rozwoju "– zaznaczono w raporcie.

Raport powstał na podstawie wywiadów z 30 menedżerami i liderami biznesu w Polsce oraz przedstawicielami wybranych organizacji branżowych, w połączeniu z analizą makroekonomiczną i sektorową ekonomistów ING Banku Śląskiego.

Źródło: PAP