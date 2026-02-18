Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 19:05

Reakcja na limit wypłat BLIK w bankomatach Euronetu. PKO BP bez ograniczeń

Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach Euronetu jednorazowa wypłata BLIKIEM będzie ograniczona do 200 zł. PKO Bank Polski informuje, że w jego urządzeniach wypłaty BLIKIEM pozostaną bez limitu i bez opłat.

Od 19 lutego 2026 r. firma Euronet wprowadza limit 200 zł jednorazowej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich bankomatach. Ograniczenie dotyczy wszystkich użytkowników tej sieci i – jak podkreśla bank – jest niezależną decyzją operatora, na którą instytucje finansowe nie mają wpływu.

W odpowiedzi PKO Bank Polski informuje, że w ponad 3 tys. własnych bankomatów umożliwia wypłaty gotówki BLIKIEM bez limitu jednorazowej transakcji i bez opłat. Dotyczy to zarówno klientów PKO BP, jak i innych banków. – W naszych bankomatach klienci mogą wypłacać swoje pieniądze BLIKIEM bez ograniczeń i bez opłat – powiedział Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego PKO BP.

Sieć PKO BP obejmuje ponad 3 tys. bankomatów, w tym ok. 1,6 tys. urządzeń z funkcją wpłaty gotówki. Lokalizacje bankomatów są dostępne na stronie banku oraz w aplikacji IKO. Dla klientów PKO BP wypłaty i wpłaty w bankomatach należących do banku są bezpłatne.

PKO BP przypomina jednocześnie, że klienci mają ustawione dzienne limity wypłat, wynikające z ustawień banku lub indywidualnych decyzji użytkownika. Bank wskazuje także, że osoby niezadowolone z decyzji Euronetu mogą korzystać z ponad 13 tys. innych bankomatów w Polsce, działających na dotychczasowych zasadach.

BLIK idzie własną drogą (wywiad)
Placówka PKO BP
PKO Bank Polski informuje, że w ponad 3 tys. własnych bankomatów umożliwia wypłaty gotówki BLIKIEM bez limitu jednorazowej transakcji i bez opłat. Dotyczy to zarówno klientów PKO BP, jak i innych banków. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także notowania Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Europa ma dosyć wysokich opłat za emisję CO2. Co dalej z unijnym systemem ETS?
Ceny uprawnień do emisji CO2 wyraźnie spadły po zapowiedziach reformy unijnego systemu ETS. UE stoi dziś przed dylematem – jak obniżyć koszty energii i wesprzeć przemysł, nie podważając wiarygodności polityki klimatycznej.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026