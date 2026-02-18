Reakcja na limit wypłat BLIK w bankomatach Euronetu. PKO BP bez ograniczeń

Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach Euronetu jednorazowa wypłata BLIKIEM będzie ograniczona do 200 zł. PKO Bank Polski informuje, że w jego urządzeniach wypłaty BLIKIEM pozostaną bez limitu i bez opłat.

Od 19 lutego 2026 r. firma Euronet wprowadza limit 200 zł jednorazowej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich bankomatach. Ograniczenie dotyczy wszystkich użytkowników tej sieci i – jak podkreśla bank – jest niezależną decyzją operatora, na którą instytucje finansowe nie mają wpływu.

W odpowiedzi PKO Bank Polski informuje, że w ponad 3 tys. własnych bankomatów umożliwia wypłaty gotówki BLIKIEM bez limitu jednorazowej transakcji i bez opłat. Dotyczy to zarówno klientów PKO BP, jak i innych banków. – W naszych bankomatach klienci mogą wypłacać swoje pieniądze BLIKIEM bez ograniczeń i bez opłat – powiedział Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego PKO BP.

Sieć PKO BP obejmuje ponad 3 tys. bankomatów, w tym ok. 1,6 tys. urządzeń z funkcją wpłaty gotówki. Lokalizacje bankomatów są dostępne na stronie banku oraz w aplikacji IKO. Dla klientów PKO BP wypłaty i wpłaty w bankomatach należących do banku są bezpłatne.

PKO BP przypomina jednocześnie, że klienci mają ustawione dzienne limity wypłat, wynikające z ustawień banku lub indywidualnych decyzji użytkownika. Bank wskazuje także, że osoby niezadowolone z decyzji Euronetu mogą korzystać z ponad 13 tys. innych bankomatów w Polsce, działających na dotychczasowych zasadach.