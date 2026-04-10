Rekordowe wyniki TSMC w pierwszym kwartale 2026. Napędził je popyt na AI

TSMC, czyli największy producent chipów, osiągnął rekordowe przychody za pierwszy kwartał 2026 roku. Wzrosły one o 35 proc. rdr. i przebiły oczekiwania analityków.

Od stycznia do marca przychody firmy osiągnęły poziom 35,6 miliarda dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się ich w wysokości 35,3 miliarda dolarów. Za sam marzec przychody TSMC poszły w górę do 45,2 proc. Pełne wyniki finansowe TSMC za pierwszy kwartał poznamy zaś 16 kwietnia.

TSMC zarabia fortunę na boomie na chipy. Klientami tajwańskiego producenta są bowiem takie firmy jak Apple czy Nvidia. Analitycy uważają więc, że nawet problemy z dostawami surowców z Bliskiego Wschodu nie wpłyną na roczne zyski koncernu. – Sądzimy, że TSMC z łatwością przekroczy swój plan rocznego wzrostu o 30 proc. – tłumaczy w CNBC Sravan Kundojjala z SemiAnalysis. – O ile rynek PC i smartfonów stracił ze względu na wzrost cen pamięci, to jednak dział AI nadrobił tę stratę z nawiązką – dodał.

Firma wytwarza bowiem układy do wszystkich produktów na świecie – od elektroniki konsumenckiej po centra danych. I mocno zarobiła na boomie na AI. Jest bowiem jedną z tych niewielu firm, które są w stanie produkować najnowocześniejsze chipy. Nic więc dziwnego, że podniosła ceny swoich najbardziej zaawansowanych układów. To, jak tłumaczy Kundojjala, było głównym powodem rekordowych przychodów.

Do tego Google i Arm projektują swoje nowe, własne układy. A – według Reutersa – podobne działania rozważa też Anthropic. Jest duża szansa, że te chipy wyprodukuje właśnie TSMC, chyba że kontrakty zgarną konkurenci w postaci Intela i Samsunga.