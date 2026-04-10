10.04.2026 13:06

Rekordowe wyniki TSMC w pierwszym kwartale 2026. Napędził je popyt na AI

TSMC, czyli największy producent chipów, osiągnął rekordowe przychody za pierwszy kwartał 2026 roku. Wzrosły one o 35 proc. rdr. i przebiły oczekiwania analityków.

Od stycznia do marca przychody firmy osiągnęły poziom 35,6 miliarda dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się ich w wysokości 35,3 miliarda dolarów. Za sam marzec przychody TSMC poszły w górę do 45,2 proc. Pełne wyniki finansowe TSMC za pierwszy kwartał poznamy zaś 16 kwietnia.

TSMC zarabia fortunę na boomie na chipy. Klientami tajwańskiego producenta są bowiem takie firmy jak Apple czy Nvidia. Analitycy uważają więc, że nawet problemy z dostawami surowców z Bliskiego Wschodu nie wpłyną na roczne zyski koncernu. – Sądzimy, że TSMC z łatwością przekroczy swój plan rocznego wzrostu o 30 proc. – tłumaczy w CNBC Sravan Kundojjala z SemiAnalysis. – O ile rynek PC i smartfonów stracił ze względu na wzrost cen pamięci, to jednak dział AI nadrobił tę stratę z nawiązką – dodał.

Firma wytwarza bowiem układy do wszystkich produktów na świecie – od elektroniki konsumenckiej po centra danych. I mocno zarobiła na boomie na AI. Jest bowiem jedną z tych niewielu firm, które są w stanie produkować najnowocześniejsze chipy. Nic więc dziwnego, że podniosła ceny swoich najbardziej zaawansowanych układów. To, jak tłumaczy Kundojjala, było głównym powodem rekordowych przychodów.

Do tego Google i Arm projektują swoje nowe, własne układy. A – według Reutersa – podobne działania rozważa też Anthropic. Jest duża szansa, że te chipy wyprodukuje właśnie TSMC, chyba że kontrakty zgarną konkurenci w postaci Intela i Samsunga.

Nowy rekordowy kwartał TSMC. Zyski w czwartym kwartale wzrosły o 35 proc.t
logo producenta najbardziej zaawansowanych procesorów, TSMC, na zakładzie firmy w tajwańskim Hsinchu
TSMC chwali się kolejnym rekordowym kwartałem Fot. Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Byli funkcjonariusze to niewykorzystany zasób. Państwo nie może tracić ich z oczu
Służby specjalne od lat budzą silne emocje – działają w cieniu, w tajemnicy, często z realnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Znacznie rzadziej pada jednak pytanie, co dzieje się z funkcjonariuszami po…
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Gra inspirowana Tokarczuk: zwiastun za tydzień, postaciami pokierują psychologowie
Sundog zapowiada długo wyczekiwany zwiastun Ibru, gry opartej na powieści Olgi Tokarczuk. – Pokaże, jak wygląda świat naszej gry – mówi Carlos Castanon, współzałożyciel studia. Twórcy gry i humaniści…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Strike Capital współpracuje z lokalnymi inwestorami i planuje w przyszłości inwestować w polskie spółki. Budując most między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu odbijają, a na giełdach wygasa euforia. Dzień na GPW 9 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła pogorszenie nastrojów po środowym entuzjazmie. Mimo to, WIG20 jak i szeroki WIG zakończyły dzień na plusie. Wśród blue chipów najmocniej rosły…
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec wieloletnich sporów z fiskusem? Resort finansów stawia na ugody
Zamiast kontroli i sądów – negocjacje i kompromis. Resort finansów chce umożliwić podatnikom zawieranie ugód ze skarbówką.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mieszkańcy Żoliborza kontra deweloperzy i miasto. Kto wygra ten spór?
Na warszawskim Żoliborzu trwa spór, który dla mieszkańców jest walką o jakość życia, a dla deweloperów – naturalnym etapem rozwoju miasta. W tle są setki nowych mieszkań kontra ostatni wolny teren…
10.04.2026