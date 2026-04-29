Resort energii chce, by pierwsi pracownicy JSW skorzystali z jednorazowych odpraw już w maju

Wiceminister energii Marian Zmarzły zadeklarował w środę, że chce, by w maju pierwsze osoby w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) skorzystały z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Odprawy są elementami pakietu osłonowego. We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie „Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego”, dzięki czemu instrumentami osłonowymi będzie mogło zostać objętych ponad 4 tys. pracowników JSW.

Okres realizacji programu ustalono na lata 2026–2031. Zakłada on wykorzystanie instrumentów osłonowych przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Są to urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowe odprawy pieniężne.

Wsparcie w programie osłonowym może objąć prawie 4,3 tys. pracowników JSW

Na środowym briefingu w Katowicach wiceminister Zmarzły wyliczył, że wsparcie może objąć 4270 pracowników JSW, w tym 3011 osób korzystających z urlopów górniczych, 103 osoby z urlopów w zakładach przeróbki oraz 1156 osób objętych jednorazowymi odprawami.

Koszt świadczeń w JSW w latach 2026-2031 wyniesie ok. 2 mld zł, z czego w tym roku na jednorazowe odprawy przekazane zostanie ok. 196,5 mln zł, a na pozostałe świadczenia: urlopy górnicze i przeróbkarskie – 365 mln zł.

Polecamy: Nie ma dobrego czasu na gruntowne zmiany w górnictwie. Pomysły są, przeszkadza polityka

– Jesteśmy w ME gotowi od razu podpisać umowę dotacyjną. Chcemy, żeby jeszcze w maju pierwsze osoby odeszły za jednorazowymi odprawami pieniężnymi. Po zawarciu umów wypłacimy środki finansowe – zadeklarował w środę na konferencji wiceminister energii.

Według niego być może w czerwcu pierwsze osoby w spółce przejdą na urlopy górnicze i przeróbkarskie. Procedura wymaga jednak weryfikacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW podała we wtorek, że oszacowała stratę netto w 2025 r. na blisko 6,26 mld zł. Ostateczne wyniki za 2025 r. mają zostać opublikowane 30 kwietnia.

Źródło: PAP