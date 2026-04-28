28.04.2026
NEWSROOM XYZ
28.04.2026 14:49

Rząd przyjął projekt programu osłonowego dla górników z JSW

Rząd przyjął projekt uchwały ws. programu wsparcia górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, który ma umożliwić stosowanie wobec pracowników JSW instrumentów osłonowych – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej.

– Chodzi o wprowadzenie dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej specjalnych świadczeń osłonowych. Chodzi o to, żeby pomóc pracownikom i ustabilizować w JSW sytuację – powiedział Szłapka.

Wejście w życie uchwały rządu umożliwi stosowanie wobec pracowników JSW instrumentów osłonowych przewidzianych w ustawie górniczej.

Przyjęcie uchwały jest więc konieczne, aby spółka mogła korzystać z systemu wsparcia, czyli z narzędzi osłonowych takich jak urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne, niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznej społecznie restrukturyzacji zatrudnienia. Uchwała przyjmująca program pozwoli na zastosowanie mechanizmu wsparcia w zakresie finansowania kosztów redukcji zatrudnienia – podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Okres realizacji programu ustalono na lata 2026–2031.

Wcześniej minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że planuje rozmowy z zarządem i radą nadzorczą JSW w sprawie restrukturyzacji grupy. Dodał, że JSW przyspieszyła prace nad pozyskaniem finansowania komercyjnego na rynkach międzynarodowych i potencjalnie do pozyskania jest 1,5 mld dolarów, co powinno trwale ustabilizować sytuację spółki.

Źródło: PAP

Na zdjęciu rzecznik rządu Adam Szłapka
Na zdjęciu rzecznik rządu Adam Szłapka. Fot. PAP/Paweł Supernak
Kategorie artykułu: Biznes
