20.05.2026 13:23

Resort infrastruktury chce dodać PKP Cargo i PKP Intercity na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Ministerstwo Infrastruktury chce wpisania PKP Cargo i PKP Intercity na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – podał resort w uwagach do rozporządzenia rozszerzającego tę listę.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 21 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport lądowy, wodny lub lotniczy, może zostać uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

„Wskazane spółki są wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych oraz osobowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie wskazane spółki pełnią istotną rolę w logistyce wojskowej" – napisał resort infrastruktury w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym, w przypadku spółek z listy o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa obowiązują m. in. ścisłe wymogi formalne i merytoryczne co do osób proponowanych przez Skarb Państwa jako kandydatów do organów nadzorczych danych spółek.

Źródło: PAP/XYZ

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (po prawej) i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski (po lewej) podczas konferencji prasowej 30 grudnia 2025 r.
Ministerstwo Infrastruktury chce wpisania PKP Cargo i PKP Intercity na listę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Na zdjęciu po prawej minister infrastruktury Dariusz Klimczak.. Fot. PAP/Marcin Obara
