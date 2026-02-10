Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 15:37

Resort klimatu uspokaja: UE nie nakaże mieć 11 pojemników na śmieci

Resort klimatu zapewnia, że krążące plotki o tym, że Unia Europejska wprowadzi obowiązek posiadania 11 koszy na odpady, to dezinformacja. Liczba pojemników pozostanie ta sama, zmienią się jedynie naklejki na produktach, które mają łatwiej pokazać, do którego kosza należy pozbyć się opakowania.

Ministerstwo zapewnia, że internetowa plotka to dezinformacja. Wzięła się ona z błędnej interpretacji raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisja Europejska (JRC). Dokument ten nie stanowi propozycji nowego prawa. W Polsce dalej będzie obowiązywał podział na pięć pojemników: bio, tworzywa sztuczne, resztki, papier i szkło.

Resort tłumaczy, że UE pracuje natomiast nad nowymi oznakowaniami na opakowaniach. Trafią na nie piktogramy pokazujące, do jakiego kosza powinno trafić opakowanie oraz z czego jest wykonane. Ma to ujednolicić etykiety na terenie całej Wspólnoty. To właśnie wzory takich etykiet trafiły do raportu, który wywołał burzę w sieci. Łącznie bowiem przewidziano kilkanaście oznaczeń. Nie oznacza to jednak, że będzie 11 koszy na śmieci, ponieważ na jednym pojemniku może znaleźć się kilka oznaczeń materiałów.

Ostateczny zestaw piktogramów zostanie ustalony do 12 sierpnia 2026. Państwa będą musiały je wprowadzić albo od 12 sierpnia 2028, albo 30 miesięcy po wprowadzeniu aktów wykonawczych.

Ruszył system kaucyjny. Pojawiają się pierwsze próby obejścia prawa
Pojemniki do segregacji odpadów
Resort klimatu tłumaczy dezinformację ws. 11 pojemników na odpady. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Powódź w Tunezji a polskie technologie
Od połowy stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedzają huragany i ulewne deszcze. Dotknęły Maroko, Algierię, Hiszpanią i Portugalię. Tunezję dotknęła także gigantyczna powódź. Państwa regionu nie są przygotowane na wielką wodę. Tymczasem w Polsce są firmy, które dysponują technologiami pomocnymi w walce z żywiołem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Andrzej Duda mija się z prawdą w Kanale Zero. Manipulacja historią?
Wbrew narracji powtarzanej od lat przez Andrzeja Dudę w czasie, kiedy polską armią kierował Bogdan Klich wcale nie zginęło więcej polskich generałów niż w trakcie II wojny światowej.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026