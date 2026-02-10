Resort klimatu uspokaja: UE nie nakaże mieć 11 pojemników na śmieci

Resort klimatu zapewnia, że krążące plotki o tym, że Unia Europejska wprowadzi obowiązek posiadania 11 koszy na odpady, to dezinformacja. Liczba pojemników pozostanie ta sama, zmienią się jedynie naklejki na produktach, które mają łatwiej pokazać, do którego kosza należy pozbyć się opakowania.

Ministerstwo zapewnia, że internetowa plotka to dezinformacja. Wzięła się ona z błędnej interpretacji raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisja Europejska (JRC). Dokument ten nie stanowi propozycji nowego prawa. W Polsce dalej będzie obowiązywał podział na pięć pojemników: bio, tworzywa sztuczne, resztki, papier i szkło.

Resort tłumaczy, że UE pracuje natomiast nad nowymi oznakowaniami na opakowaniach. Trafią na nie piktogramy pokazujące, do jakiego kosza powinno trafić opakowanie oraz z czego jest wykonane. Ma to ujednolicić etykiety na terenie całej Wspólnoty. To właśnie wzory takich etykiet trafiły do raportu, który wywołał burzę w sieci. Łącznie bowiem przewidziano kilkanaście oznaczeń. Nie oznacza to jednak, że będzie 11 koszy na śmieci, ponieważ na jednym pojemniku może znaleźć się kilka oznaczeń materiałów.

Ostateczny zestaw piktogramów zostanie ustalony do 12 sierpnia 2026. Państwa będą musiały je wprowadzić albo od 12 sierpnia 2028, albo 30 miesięcy po wprowadzeniu aktów wykonawczych.