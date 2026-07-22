Resort rolnictwa podsumował pierwszy miesiąc handlu z krajami Mercosur

Wstępne dane wskazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 r. odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur, przy jednoczesnym spadku importu – poinformował resort rolnictwa i rozwoju wsi.

W maju 2026 r. – czyli pierwszym miesiącu obowiązywania umowy handlowej pomiędzy UE a krajami Mercosur – wzrósł eksport z Polski do krajów południowoamerykańskiego bloku, przy jednoczesnym spadku importu. Fot. Gettyimages

"Pierwszy miesiąc obwiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane wskazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur – w maju 2026 r. odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur, przy jednoczesnym spadku importu" – napisało ministerstwo rolnictwa na swojej stronie.

Resort przypomniał, że w maju 2026 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wyniosła 5,9 mln euro, wobec 4,6 mln euro rok wcześniej. Z Polski do krajów południowoamerykańskiego bloku gospodarczego eksportowano głównie: chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka oraz czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao.

Z kolei wartość importu produktów rolno-spożywczych z państw Mercosur do Polski spadła do około 141 mln euro, czyli o 13,3 proc. w porównaniu z majem 2025 r. Zmniejszył się również deficyt w handlu rolno-spożywczym z tymi krajami.

Źródło: PAP